Inaceptable, intromisión de AMLO en elección en Nuevo León: diputados PRI

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, calificó como inaceptable la intromisión del Presidente de la República, en la elección en el estado de Nuevo León.

La diputada Mariana Rodríguez señaló que el Ejecutivo Federal “quiere meter a la cárcel” y sacar de la campaña al abanderado priísta Adrián de la Garza, por prometer la entrega de una tarjeta con apoyo a mujeres, que ya se otorga en otras entidades y no representa un acto ilegal.

Es inadmisible “a interferencia del titular del Ejecutivo en una elección del estado libre y soberano de Nuevo León, y también los señalamientos que está haciendo, particularmente al candidato del Partido Revolucionario Institucional y puntero de las encuestas, Adrián de la Garza, que lo está señalando como si fuera él, o acusando como si fuera el responsable de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Por defender a las mujeres y prometer una tarjeta que ya está en vigor en otros estados, lo quiere meter a la cárcel”, recalcó la legisladora.

El Primer Mandatario quiere influir para que la gubernatura de Nuevo León quede en manos de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sea con su propia candidata o a través del candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC), al cual se refirió como Morena “disfrazado”.

Rodríguez Mier y Terán recordó que hace un par de semanas, en el Senado quedó de manifiesto que el Ejecutivo intervendría de algún modo en la contienda en Nuevo León, luego de que la senadora de Morena, María Merced González lo revelara en una intervención involuntaria, durante una reunión de trabajo en la que participó de manera virtual, al hablar del “gran interés” del Presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones en el estado en cuestión y también en Jalisco.

“Quiere influir para que otro partido ya sea Morena, disfrazado si no de Movimiento Ciudadano llegue a la gubernatura de Nuevo León. Tenemos claro que el titular del Ejecutivo tiene un interés particular en Nuevo León, como lo dijo una senadora que lo hizo público sin querer, en un chat de Zoom, en una reunión de Zoom. No podemos permitir que estas situaciones se estén dando en nuestro país”, subrayó la también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La noche de este lunes 10 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), sobre la apertura de carpetas de investigación contra los candidatos al gobierno de Nuevo León, por el PRI, Adrián de la Garza; y del Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, a quienes señala de presuntos delitos electorales.

Al abanderado priísta se le investiga por el ofrecimiento de las llamadas “Tarjetas Rosas”; y al contendiente de Movimiento Ciudadano, por aportaciones irregulares a su campaña, en las que estarían involucrados sus familiares cercanos.