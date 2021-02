IMSS ve disminución en hospitalización por Covid en CDMX

Escucha la nota:



El director del IMSS, Zoé Robledo, señaló que en la Ciudad de México han disminuido las hospitalizaciones por Covid-19 en los últimos días, y se tiene una ocupación en promedio de camas generales y de ventilador del 83.9 por ciento, pero Hidalgo es la entidad con la mayor demanda con 89.7 por ciento.

En conferencia de prensa virtual, indicó que en estos momentos saben de 83 mil personas que tienen coronavirus de las más de cien mil que existían hace unos días.

“Si hemos observado una disminución en hospitalizaciones, de hecho el día de hoy, en los últimos 10 días es el que ha tenido el mayor número de disminución, la tasa de cambio entre hospitalizaciones que se dan de un día para otro… En este momento la Ciudad de México la tenemos con 83.9 por ciento de ocupación”.

Información relacionada: IMSS habilita Centro de Atención Temporal Lindavista para Covid-19

Por su parte, Manuel Cervantes, coordinador de Atención Integral a la salud en el Primer Nivel, indicó que se tuvo un pico máximo de enfermedades respiratorias en la primera semana de enero en donde recibían en los módulos respitarorios a 27 mil derechohabientes al día y en la última bajo a 25 mil.

Mientras que Humberto Pedrero, director de Administración del Instituto, indicó que en las últimas semanas la demanda de oxígeno incremento en cien toneladas semanales, lo que generó una presión sobre las empresas proveedoras porque manejan el consumo de oxígeno medicinal y el industrial, y dijo que en estos momentos ya se estabilizó.

“El contrato normal de oxígeno medicinal que tiene el Seguro Social tenía presupuestado el año pasado 618 millones de pesos y se termino consumiendo 811 millones de pesos por este concepto, es decir hubo un aumento en el consumo de oxígeno de más del 35 por ciento, sin embargo, durante las últimas cinco semanas se había incrementado el consumo promedio en 100 toneladas semanales”.

Además, Zoé Robledo señaló que en el IMSS si están utilizado el medicamento ivermectina para tratar a algunos pacientes con Covid, en su caso se lo recetaron los galenos para “evitar que su cuadro de síntomas leves derivara en severos o graves”.

“La ivermectina es un medicamento noble, es un medicamento seguro, hay más de 23 estudios in vitro que han demostrado los efectos positivos que tiene sobre SARS-CoV2, y no hay uso profiláctico de ivermectina en el IMSS y es para cierto tipos de pacientes con síntomas leves, su servidor fue el medicamento que me fue recetado por médicos del IMSS y el medicamento que tome para evitar que mi cuadro de síntomas.

Por último, funcionarios del Instituto explicaron que a nivel mundial se han 3 mil 700 millones de dosis de ivermectina sin que se tengan efectos secundarios graves.