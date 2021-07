IMSS se compromete a implementar centros de referencia estatal para niños con cáncer

Escucha la nota:



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se comprometió ante familiares de niños con cáncer a dar seguimiento tras concluir con la fase de implementación de los Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer (Oncocrean) en todo el país a fin de mejorar la atención de los pacientes pediátricos oncológicos.

Enrique López Aguilar, coordinador Nacional de Oncología, señaló que este seguimiento a los Oncocrean es para mejorar la atención y el servicio médico dirigido a pacientes pediátricos oncológicos.

López Aguilar expuso que tras su visita de seguimiento al Hospital General de Zona (HGZ) No. 36 en Coatzacoalcos, Veracruz, se confirmó que la unidad cuenta con la capacidad instalada física y humana para atender a niños con leucemia y demás tipos de cáncer de menor complejidad.

Además, que se requiere contratar otro oncólogo pediatra y es imperativo iniciar con el registro de pacientes oncológicos.

Indicó que el Centro de Referencia Estatal de esta unidad hospitalaria tiene asignado dos asistentes médicas fijas para el área y actualmente atiende a todos los niños con leucemia.

“Actualmente se implementa en el hospital el código Oncocrean, el cual consiste en la acción cuando un niño con cáncer llega a urgencias y debe ser evaluado en la primera hora, a fin de subirlo al área de atención de manera oportuna”.

ATENCIÓN A NIÑOS CON CÁNCER

Señaló que dentro de los protocolos de atención en quimioterapia y trasplante de médula en todo el país se ha implantado el trabajo coordinado entre Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, y Guillermo Careaga Reyna, director del Hospital General CMN La Raza.

Refirió que la decisión de los protocolos de atención en quimioterapia y trasplante de médula debe ser personalizada y “bien pensada, qué es lo que se va a hacer y sobre todo en qué momento”, con el objetivo de cumplir con todos los criterios y emitir una medida oportuna donde se brinde la mejor oportunidad de salud.

Dio a conocer que todos los viernes se revisarán los casos entre los directores de los CMN de La Raza y Siglo XXI, y en acompañamiento con la coordinación Nacional de Oncología con el objetivo de lograr un diseño adecuado.

A su vez, Óscar Reyes Miguel, coordinador de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos, destacó que el personal médico, de enfermería y Trabajo Social de los HGZ No. 1 de Pachuca, No. 1 de Cuernavaca y No. 1 Villa de Álvarez en Colima, fue capacitado para la atención mediante la plataforma digital.

Detalló que hay tres mil 951 pacientes dentro del registro y seguimiento de tratamientos oncológicos, de los cuales la mayor parte son pediátricos y con los centros de referencia estatal, el IMSS dará seguimiento.