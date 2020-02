IMSS se compromete a aumentar número de médicos especialistas

Escucha la nota:



Para satisfacer la creciente necesidad de médicos especialistas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante 2019 se gestionó un incremento del número de plazas, por lo que este año 7 mil 36 médicos realizarán su residencia en unidades médicas y hospitales de la institución, lo que significa un incremento del 44 por ciento respecto al año anterior, señaló el director general, Zoé Robledo.

Al encabezar la Ceremonia de Médicos Residentes “Clausura del Ciclo Académico 2019-2020 e Inauguración 2020-2021”, celebrada en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el titular del IMSS indicó que el país no cuenta con el número de médicos suficientes y en particular de especialistas, un tema que toca atender a las instituciones y que no pasa por la falta de talento ni de vocación.

Refirió que el año pasado el IMSS logró contratar al 83 por ciento de los egresados y anunció que del 2 al 6 de marzo se llevará a cabo el evento de contratación que tiene por objetivo emplear a más de 3 mil 600 especialistas, y llegar a un 86 por ciento de captación.

También, informó que este año se realiza una inversión histórica de cerca de 220 millones de pesos para mejorar las áreas de descanso y académicas en Chiapas, Estado México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y Veracruz.