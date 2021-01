IMSS recibe en donación más de 800 equipos celulares para atención a pacientes Covid

Escucha la nota:



En su mensaje de fin de año, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que la empresa AT&T donó 833 equipos celulares, con sus respectivas líneas telefónicas, para la atención de pacientes ambulatorios con Covid-19.

En un video difundido en sus redes sociales, el funcionario federal detalló que los equipos celulares se canalizarán a los 883 consultorios de medicina familiar con los que cuenta el IMSS.

“Teníamos un número ya, pero necesitábamos crecer para que todos los consultorios tuvieran su teléfono con su línea y estuvieran haciendo llamadas, llamadas a las casas para decirles cómo están de su saturación, cómo se siente, qué síntomas tiene, cuáles son, qué temperatura ha registrado y todo para dos cosas: uno, para poderle hacer recomendaciones al paciente ambulatorio, pero también para poder advertir si hay una situación que tenga que ser atendida de inmediato en un hospital, porque hemos insistido también eso, mientras más temprano sea la hospitalización cuando sea necesario, es clave para mejorar muchísimo el pronóstico”.

Robledo Aburto insistió en la necesidad de tomar conciencia de que la vacuna contra la Covid-19 debe ser, en esta etapa, para el personal que está en la primera línea de combate a la pandemia.

“En este último mensaje que mandaré este 2020, quería recordarlo así, con las advertencias a esa minoría, porque estoy seguro que será una minoría de personas que les gane el egoísmo, el individualismo y digan: ‘yo me voy a vacunar porque lo merezco o quiero vacunarme y no me interesan los demás’. En el IMSS no somos así, somos solidarios y pensamos como un solo sistema, un solo cuerpo, como una sola gran institución”.

El titular del IMSS hizo votos para que la solidaridad, la fraternidad y el apoyo mutuo entre los mexicanos, se repliquen en el año 2021.