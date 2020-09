IMSS pide evitar reuniones ante fiestas patrias

Escucha la nota:



Especialistas del IMSS recomiendan que en estas fiestas patrias se eviten las aglomeraciones, los lugares concurridos, se mantenga la sana distancia y si se puede se queden en casa ante la pandemia por Covid-19, y en la preparación de platillos tradicionales se cuiden las porciones y se consuman más verduras en lugar de fritos y capeados.

En un comunicado, Jamile Rodríguez, líder de Proyectos de Nutrición del IMSS, advirtió que basta entrar en contacto con una persona que sea portadora de esta enfermedad para tener un riesgo de brote en casa, de ahí la necesidad de continuar con el uso de cubrebocas, higiene de manos y sana distancia.

“Procurar celebrar con los integrantes de la familia con la que uno vive, si se van a preparar alimentos procurar que solo una persona haga las compras y en un horario no muy concurrido de las tiendas, durante la cena o convivio no compartir utensilios, no compartir alimentos, las botanas no tomar todos del mismo plato, y si tenemos población de riesgo cuidado se debe tener mucho más cuidado”.

La especialista del IMSS indicó que todavía estamos en semáforo naranja y amarillo por lo que aún no es recomendable hacer reuniones, solamente convivir con las personas que viven en la misma casa para minimizar el riesgo de exposición y no relajar las medidas preventivas.

Sobre la preparación de la comida o cena, afirmó que basta con realizar algunas adecuaciones para que sean de mejor calidad nutricia, por ejemplo, incluir la mayor cantidad de verduras en los platillos, cuidar las porciones, en el caso del pozole, dijo que es más saludable cuando se elige agregar pollo en lugar de carne de cerdo, incorporar suficiente verdura como lechuga, rábanos, cebolla y orégano, y acompañarlo con tostadas horneadas en lugar de fritas.

En el caso del chile en nogada, explicó que es preferible que se prepare sin capear, para la nogada preferir crema baja en grasa y utilizar sustituto de azúcar, lo que ayuda a reducir la cantidad de energía.

Para las botanas, en lugar de frituras se puede elegir “bastones” de verdura como zanahoria, pepino y apio; las aguas frescas como limón, jamaica o tamarindo, que se preparen con poca o sin azúcar, en lugar de refrescos.