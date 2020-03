IMSS no sé sumará a paro “Un día sin nosotras”

Escucha la nota:



El director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social no parara actividades el próximo 9 de marzo, a pesar de que las mujeres convocaron al paro “Un día sin nosotras”.

Tras firmar el convenio de adhesión del IMSS a la iniciativa He for She, explicó que en las labores médicas no pueden sumarse a este paro porque está en juego la vida de los derechohabientes, porque el 60 por ciento de la fuerza laboral del IMSS son mujeres.

“Nosotros vamos hacer respetuosos cómo se ha indicado no va haber ni descuentos ni represarías, el IMSS no para, no puede parar, que el IMSS pare significa afectar a miles de mujeres, significaría cerca de 250 mil consultas de especialidad que ya están programadas, cerca de 25 mil cirugías programadas, el 9 nosotros vamos a tener cinco trasplantes de órganos para una mujer, esos no los podemos detener”

Indicó que si bien son solidarios al movimiento feminista no pueden parar en atención médica, ni cerrar guarderías, emergencias, partos y cirugías.

Por su parte, Fabiana Maribel Zepeda, jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS indicó que no solo necesitan que se solidaricen contra la violencia machista que se vive en el instinto sino que reconozcan de forma permanente que son parte de la economía y operación del instituto.