IMSS levata ‘acta de rechazo’ para devolver ventiladores a Cyber Robotics

El Instituto Mexicano del Seguro Social levantó “un acta de rechazo” para devolver 20 ventiladores a la empresa Cyber Robotics, propiedad del hijo de Manuel Bartlett, por no cumplir con las características acordadas en el contrato de venta, el cual ascendió a 31 millones de pesos.

Los equipos fueron adquiridos para hacer frente a la demanda de servicios de terapia intensiva por pacientes de Covid 19, el contrato fue cuestionado por el sobreprecio de los ventiladores mecánicos, porque cada uno costaba 1.5 millones de pesos.

El IMSS en Hidalgo revisó los aparatos el pasado 8 de mayo y determinó que éstos no cumplen con los requerimientos acordados, entre ellas estaban contar con pantallas táctiles, datos numericos, alarmas en tiempo real y diferentes opciones de ventilación, además de capacitar al personal para que los pudiera utilizar.

El responsable del Hospital General de Zona 1 en Pachuca, Hidalgo, el subdirector médico, el jefe de Conservación y el de Control de Bienes fueron los encargados de levantar una acta administrativa de rechazo de bienes por presentar fallas, daños y por no cumplir con las características que establece el contrato.

La norma del IMSS indica que no hay pagos anticipados por lo que no se había retribuido a la empresa, y señaló que es el mismo caso con los 2 mil 500 ventiladores que la empresa Levantig Global Servicios, propiedad de Baldemar Pérez Ríos, no entregó, por lo que los contratos quedaron cancelados.