IMSS hace llamado a la población a actuar con responsabilidad en fin de año

El titular del Seguro Social, Zoé Robledo, pidió a todos hacer una reflexión íntima antes de tomar la decisión de ir o no a una fiesta o visitar a un familiar.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, hizo un enérgico llamado a la población a actuar con responsabilidad, no tener reuniones, quedarse en casa y guardar la sana distancia en la recta final del año, para “darle un respiro” al personal de salud que ya está cansado a causa de la pandemia.

El titular del Seguro Social pidió a todos, en el marco de la entrega del Premio IMSS a la Competitividad, hacer una reflexión íntima, profunda cada vez que se tome una decisión tan sencilla como ir a una fiesta o no, salir a hacer una compra o no, hacer una visita a un familiar o no.

“Es un llamado enérgico, solidario a la corresponsabilidad ciudadana, en nuestras manos está que está situación, de por sí delicada, no se salga de control”, indicó del funcionario.

Robledo señaló que ya pasaron 294 días desde el primer caso confirmado en México.

Los 81 mil 145 trabajadores de la salud que integran los 2 mil 454 Equipos COVID-19 que han laborado en promedio 300 mil horas por trabajador, se les debe de dar un respiro, porque están cansados y fatigados de no poder ir a sus casas y ver a sus familias, señaló.

Señaló, por otro lado, que el actuar de las Unidades Médicas, Sociales y Administrativas del Instituto pudieron impulsar acciones de innovación de procesos, de mejora de desempeño y de atención de calidad a los derechohabientes.

Por ello, manifestó que se debe reconocer el trabajo y los procesos de 55 Unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social: 28 Unidades con el Premio IMSS a la Competitividad (14 unidades médicas, 9 unidades administrativas y 5 unidades sociales), y 27 Unidades con el Distintivo Águila IMSS a la Competitividad (13 Unidades Médicas, 10 unidades administrativas, una Escuela de Enfermería (Siglo XXI), una guardería, un Centro Vacacional y el Centro de Seguridad Social para el Bienestar Familiar.

Por su parte, Patricia Pérez de los Ríos, titular de la Unidad de Integridad y Transparencia, aseguró que el Premio IMSS a la Competitividad ha transformado al Instituto y lo ha vuelto un mejor lugar para todas las personas que reciben sus servicios y para quienes aquí trabajan.