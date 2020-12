IMSS habilita Centro Vacacional Oaxtepec como albergue para pacientes leves Covid-19

Escucha la nota:



El IMSS anunció que su Centro Vacacional Oaxtepec albergará a partir de este lunes a derechohabientes enfermos de Covid 19 que no están graves y tengan una enfermedad leve, con el objetivo de que reciban cuidados durante la cuarentena que deben realizar y se evite que contagien a sus conocidos y familia.

En un comunicado, el Instituto explicó que los pacientes serán referidos a través de los módulos de enfermedades respiratorias o triage de las unidades médicas del IMSS en la Ciudad de México, y pueden acceder a este beneficio trabajadores y derechohabientes positivos, en condición estable y sin comorbilidades.

En la primera etapa que inicia este lunes recibirán a 20 pacientes, quienes tendrán, sin costo, los servicios de hospedaje, alimentación, actividades de resiliencia, lavandería y limpieza, entre otros, así como cuidados del personal médico y de enfermería las 24 horas.

Quienes sean candidatos para estar en el albergue deben tener entre 18 y 50 años de edad, presentar síntomas leves de Covid de manejo ambulatorio, no ameritar hospitalización, habitar con personas consideradas de alto riesgo o no tener condiciones de aislamiento domiciliario, no requerir cuidados médicos especiales, o ser personas con discapacidad independientes.

El aislamiento será de 14 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas del padecimiento, si al cumplir ese periodo ha cursado sin fiebre por 72 horas, no requiere uso de medicamentos y si presenta mejoría de los síntomas respiratorios su médico le autorizará el alta.