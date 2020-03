IMSS descarta brotes de sarampión en derechohabientes

Escucha la nota:



El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que la situación del sarampión en México “está bajo control” y descartó que entre los derechohabientes puedan existir brotes, porque la mayoría tiene completo su esquema de vacunación, que incluye una dosis en el primer año de vida y un refuerzo a los seis.

Tras firmar el convenio de adhesión del IMSS a la iniciativa He for She, dijo que los cuatro casos de sarampión que se registran en la Ciudad de México no son derechohabientes.

“Es como en todo, nosotros tenemos que aplicar todos los protocolos, aquí no se trata de decir si hay brote o no hay brote, hagamos lo que tengamos que hacer y lo importante es que las instituciones están preparadas para estos casos, no se empieza a improvisar para ver qué se hace, se tienen implementados protocolos y tiene que ver con detección, validación de los casos y después todo el protocolo de contactos… Está bajo control en este momento”.

Pidió a los padres y madres que revisen que la cartilla de vacunación de sus hijos y verifiquen que esté actualizada, en caso de que tengan la dosis de sarampión estarán blindados.

El director del IMSS reconoció que solo tuvieron un incidente en 2019 con las vacunas de rubéola y sarampión, porque para rubéola no tenían la potencia suficiente para blindar de la enfermedad.

En la capital se han confirmado cuatro casos de sarampión, de los cuales una es una niña de ocho años de edad que vive en la alcaldía de Álvaro Obregón, y tres hombres de 10, 37 y 39 años de edad que están en Gustavo A. Madero.