IMSS coopera con la SFP para evitar daño al patrimonio en adquisiciones

El IMSS afirmó que coopera con la Secretaría de la Función Pública para que los prestadores de servicios o empresas no lucren en los procesos de adquisición derivados de la emergencia sanitaria por Covid-19, y con ello se genere un daño patrimonial a la nación.

En un comunicado, el Instituto indicó que cumple con la normatividad y se asegura de que los insumos médicos adquiridos se ajusten a los precios reales del mercado y cuenten con los estándares de calidad en beneficio de los pacientes.

El IMSS indicó que enfrentamos una pandemia en la que es indispensable la solidaridad de todos, y de manera sensible, de las empresas privadas que abastecen suministros médicos, a fin de que su actuar no se rija plenamente por las leyes del mercado, “sino por un sentido humanista ante un padecimiento que no tiene cura hasta ahora”.

Reiteró que el Instituto hace frente a la epidemia del coronavirus y refrenda su compromiso de cuidar el erario público en los procesos de compra de servicios e insumos médicos, a fin de reforzar su capacidad operativa.