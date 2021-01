IMSS amplía capacidad hospitalaria contra Covid en NL y Coahuila

Escucha la nota:



El IMSS en los estados de Nuevo León y Coahuila trabaja en la reconversión para aumentar el número de camas para garantizar la atención a pacientes con Covid-19 ante el incremento de contagios y hospitalizaciones, afirmó su director, Zoé Robledo.

En conferencia de prensa virtual, el titular del Seguro Social destacó que en ambas entidades se ha realizado un trabajo coordinado, integrado y permanente con los gobiernos de los estados, a fin de contar con mayor infraestructura para la atención de la pandemia.

Información relacionada: IMSS recibe quejas ante irregularidades de vacuna al personal médico

El funcionario indicó que el 10 de abril de 2020 el IMSS en Nuevo León contaba con 166 camas para la atención de pacientes con la enfermedad, y al 31 de diciembre se creció a mil 38, “empezamos a crecer a un ritmo mayor al número de los contagios, ese ha sido el reto”.

Asimismo, destacó que se trabaja para aumentar 12 camas en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 de Villa Guadalupe; 40 en el HGZ con Medicina Familiar No. 6 de San Nicolás Garza; 49 en el Hospital de Cardiología No. 34, y 40 para el Hospital de Ortopedia y Traumatología No. 21.

Robledo indicó que en coordinación con el gobierno estatal se analiza la operación, por parte del Instituto, de un piso en el Hospital Tierra y Libertad; la posibilidad de recibir un hospital móvil por parte de Protección Civil del estado para atender a convalecientes; además, se planea un Módulo Temporal en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5 de Morones Prieto.

Respecto a Coahuila, el funcionario señaló que ayer entró en operaciones la Unidad Médica Temporal de Saltillo y hoy inició el módulo instalado en Monclova, lo cual permite sumar 76 camas para pacientes con Covid-19.

Resaltó que el Seguro Social ya cuenta 13 unidades temporales en diversas entidades del país, que fueron construidas en 34 días promedio desde su proyección, equipamiento, obra física y reclutamiento de personal.

Añadió que estos espacios permiten la recuperación de convalecientes y evitan la saturación de hospitales de segundo y tercer nivel.

Zoé Robledo agregó que se trabaja con el gobierno de Coahuila para aumentar espacios en el Hospital General de Subzona No. 13 de Ciudad Acuña, con 24 camas, y en el HGZ No. 92 de este municipio, con 40; además, siete camas en el HGZ No. 11 de Piedras Negras, y 18 en el HGZ con Medicina Familiar No. 24, en Nueva Rosita.