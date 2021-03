Imposible hacer público expediente del desafuero de Cabeza de Vaca: Pablo Gómez

Escucha la nota:



La Sección Instructora de la Cámara de Diputados no puede hacer público el expediente del desafuero del gobernador de Tamaulipas, como lo pidió el Presidente de la República, de lo contrario estaría incurriendo en delitos, advirtió el presidente de esa instancia jurisdiccional, Pablo Gómez.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), puntualizó que la Fiscalía General de la República, que presentó solicitud de declaratoria de procedencia contra el gobernante por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, puede acceder al expediente cuantas veces lo requiera, y el inculpado puede solicitar copias, cuando lo considere necesario.

Sin embargo, legalmente no es posible que la Instructora divulgue públicamente esa información.

“La Sección Instructora no puede dar a conocer lo que está en el expediente, no solamente porque la ley lo impide, y es un delito, sino porque no es el procedimiento, porque en el expediente obran nombres, datos personales no solamente del inculpado, sino de muchísimas otras personas. Por lo tanto, esas personas tienen derechos y no pueden ser atropelladas. No se puede abrir al público el expediente, está prohibido por la ley y es un delito”, remarcó.

Confirmó que el abogado Alonso Aguilar Zínser ya solicitó ser acreditado ante la Sección Instructora como representante legal del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aunque por el momento no ha ejercido ninguna actuación formal.

Refrendó que la Fiscalía General dio a conocer los delitos por los cuales se acusa al gobernador, cuando presentó la solicitud de declaratoria de procedencia, y si decidiera dar a conocer públicamente más elementos del expediente, será bajo su responsabilidad.

El congresista dijo no estar enterado de las quejas del gobernador de Tamaulipas, por presunta violación a su derecho al debido proceso, luego de que la Secretaría General de la Cámara notificara al coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier, sobre la solicitud de desafuero y los delitos por los que se le imputa.

Recordó que si la Cámara resuelve a favor de retirarle el fuero al mandatario tamaulipeco, el resolutivo debe ser turnado al Congreso de Tamaulipas.

También dijo desconocer el procedimiento aprobado por el Congreso de Tamaulipas para “blindar” al gobernador, en caso de que la Cámara de Diputados avale el desafuero.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recordó que a partir de este lunes 1 de marzo, está corriendo el plazo de siete días naturales para que el gobernador García Cabeza de Vaca responda, por escrito y vía electrónica, lo que a su derecho convenga.

“A partir del día siguiente de la notificación que fue el lunes, empezaron a correr siete días para que él declare ante la Sección Instructora. Si no declara, se entenderá que las acusaciones presentadas en su contra, él las niega. Lo podría hacer en persona, pero en este momento de la pandemia no estamos haciendo comparecencias presenciales. Después de esos siete días, la Sección Instructora tendrá que reunirse y acordar la apertura del periodo de pruebas”, apuntó.

En los 30 días del periodo probatorio, el denunciante y el denunciado tendrán oportunidad de reunir y presentar elementos que refuercen sus argumentos y que permitan contradecir o desvirtuar lo que indique la contraparte.

Sobre el periodo de tiempo en que la Sección Instructora podría emitir un resolutivo, estimó que podría ocurrir dentro del actual periodo ordinario de sesiones, es decir, antes de que finalice el próximo mes de abril.

Ello debido a que la ley establece un plazo de al menos 60 días para procesar el tema.

Sin embargo, no se necesitan cumplir los 60 días para emitir dictamen, y en caso de que se requiera más tiempo para el análisis de los elementos, la ley también lo contempla.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Gómez Álvarez también fue consultado sobre los otros desafueros que se procesan en la Instructora.

Sobre el caso del diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, indicó que el señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por enriquecimiento ilícito, presentó “incidentes” solicitando declarar la “nulidad de actuaciones” de la Instructora.

Debido a que esa petición sigue en estudio, no ha iniciado el periodo de presentación de pruebas.

En el desafuero del senador Pérez Cuéllar, ya arrancó la fase de presentación de pruebas, agregó el diputado Gómez.