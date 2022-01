Implementa IMSS código QR de nutrición para beneficio de niños con cáncer

En el marco de la sexagésima novena reunión entre autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con las madres y los padres de pacientes pediátricos oncológicos, se destacaron avances en la implementación nacional del código QR sobre nutrición en unidades médicas.

Lo anterior, con el objetivo de favorecer el estado de salud de los pacientes pediátricos y garantizarles una alimentación que cubra los requerimientos calóricos de acuerdo a sus características individuales.

Ana Livier Medrano, líder de Nutrición en el Tercer Nivel de atención, afirmó que con esta estrategia se mejorará la alimentación que se otorga a todos los pacientes hospitalizados y asegurar que se cumplan los estándares de calidad, sabor, temperatura y acompañado de una presentación atractiva.

Explicó que al escanear el código QR con aparato móvil se presenta la alimentación que se le puede otorgar a los menores en el área pediátrica, iniciativa donde el Instituto busca que la vista de los menús sean temáticos, con figuras y motivantes.

Detalló que el proyecto será implementado en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, en el área de Oncología pediátrica; UMAE Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI, en Área 5D: Trasplantes, Nefrología Pediátrica y Oncología pediátrica; UMAE Hospital Gineco-Pediatría No. 48 del CMN del Bajío, en Oncología, Hematología y Nefrología Pediátrica.

Además, en unidades médicas de Segundo Nivel en la Representación del IMSS México Poniente, en sus nosocomios Hospital General de Zona (HGZ) No. 58 Santa Mónica; HGZ No. 194 Naucalpan; Hospital General Regional (HGR) No. 220 Toluca, y HGR No. 251 Metepec.

Detalló que se implementarán criterios de inclusión a población vulnerable como pacientes geriátricos, con múltiples hospitalizaciones por año y con tiempos de hospitalización prolongados.

En relación al registro de pacientes oncológicos, se informó que durante la primera semana del año se integraron 105 personas a la plataforma y con ello se llegó a un total de 7 mil 289, lo que representa un 40 por ciento pediátricos y 60 adultos, los cuales reciben atención en 57 hospitales del IMSS.