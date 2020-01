Ilegal, Congreso Nacional convocado por Luján: Yeidckol Polevnsky

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, reiteró que es ilegal el Congreso Nacional convocado por la presidenta del Consejo Nacional del partido, Bertha Luján, para que el próximo 26 de enero se analice, entre otros puntos, la situaron del CEN del partido.

Entrevistada en el marco del III Sesión Urgente 2020 del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, aseguró que Luján no está cumpliendo con la legalidad del proceso para convocar y está siendo mal asesorada; sin embargo, aclaró que aunque no acudirá a la convocatoria, tampoco impugnarla los resultados de ese encuentro.

“Sí son ilegalmente colocados no debo ir porque validó algo ilegal pero trato de explicar y no veo mayor voluntad de escuchar. Alguien está asaltando mal a la presidenta y yo rogaría a la presidenta que nos sentemos a escuchar con el estatuto en la mano”, indicó.

Aseguró que no está peleada con Luján Uranga aunque ha habido una campaña de odio en su contra, pero dijo que su conciencia la está tranquila, que buscará la unidad para evitar rencillas, ataques que dijo, no responderá.

“Bertha y yo no estamos peleadas y no tenemos ninguna razón para estar peleadas tenemos todas las coincidencias pueden estar seguros que lo vamos a trasgredir la ley y no vamos a hacer nada que no esté en el estatuto o no esté en la ley”, afirmó.

Sobre la supuesta intención de que Horacio Duarte sea el próximo dirigente del partido, rechazó esa posibilidad y aseguró que se trata de un rumor.

“Es un rumor falso al 100 por ciento, Horacio Duarte no tiene ninguna posibilidad porque tendría que renunciar y yo no creo que vaya a renunciar a un cargo que le ha dado el presidente de la República y yo creo que Horacio Duarte es alguien que respeta las leyes porque es abogado y por otra parte el presidente de la República ha sido muy enfático en la clarar que nadie que esté en el gobierno debe meterse en el partido”, comentó.