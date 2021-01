IFT y COFECE no entrarán en reforma a organismos autónomos, dijo AMLO: Clouthier

Escucha la nota:



El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no tocará organismos reguladores en telecomunicaciones y competencia económica, ya que su operación está contemplada en las reglas con las que aplicará el Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), afirmó la nueva titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier.

Al participar en la reunión plenaria virtual de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, la funcionaria detalló que al hablar personalmente con el Primer Mandatario sobre el tema, dejó en claro que algunas instancias autónomas no entrarán en su propuesta de modificación en la materia.

Le indicó que en las eventuales iniciativas de cambio legal a enviar al Congreso, para ara fusionar organismos autónomos con dependencias federales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no serían “tocados”.

“Hay temas relevantes en el T-MEC que tienen que ver con algunos de los órganos constitucionales autónomos. El Presidente de la República ha dicho que trae alguna propuesta de mandar algunas iniciativas de cambio. Yo hablé con el Presidente personalmente y le comenté que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y COFECE tenían de alguna manera, un compromiso dentro del propio T-MEC y el Presidente ha dicho que esos no serían tocados y respetaríamos lo acordado. Lo dejo en la mesa con ustedes para su conocimiento”, planteó ante los congresistas de Morena.

Clouthier Carrillo añadió que en cuanto a la recuperación económica, en el marco de la pandemia por Covid-19, en el país ha habido “abusos” pero consideró que no en todos los rubros donde se han presentado esas anomalías “todo se tiene que cortar de tajo”.

Como ejemplo de ello, refirió al nuevo etiquetado de alimentos con exceso en algunos contenidos como azúcar, grasas y sal. Pidió avanzar en esos asuntos con mayor “cuidado”.

“Una media cucharada de azúcar en el café no le hace daño a nadie que no sea diabético”, opinó.

Sobre el outsourcing y la práctica de “insourcing” dentro de las empresas, también recomendó ser cuidadosos en el análisis, para no tomar decisiones apresuradas que pudieran generar efectos negativos.

“En esta parte de la subcontratación no me voy a meter, creo que el insourcing vale la pena que lo escuchen, lo conozcan, vean qué podríamos, hacia dónde podríamos caminar negativamente con toma de decisiones apresuradas. Y yo creo que esta, respetuosamente, es una labor que ustedes habrán de hacer como legisladores, a mí me toca simplemente llamarles la atención y decirles que esto podría provocar problemas severos”, y por ello, es preciso que los legisladores estudien más a detalle esos temas.

Refrendó que su mandato en la Secretaría de Economía es tender puentes entre trabajadores, empresas, legisladores, para buscar un balance ente economía, sustentabilidad y anteponiendo el interés de las personas, en especial de quienes “siempre se han quedado más atrás”.

En su exposición, la funcionaria identificó como uno de los retos más importantes para la dependencia, atender los efectos de la pandemia, como la contracción económica agravada por las medidas de confinamiento social.

También son retos crear empleos mejor remunerados; incentivar la inversión extranjera directa; impulsar el comercio internacional; y promover la participación económica de las mujeres; así como acelerar la reactivación del mercado interno.

Dijo que en todos esos rubros, el grupo parlamentario de Morena ha trabajado en la Legislatura “aunque parece que no”.

Sobre la reactivación de la economía, recordó que el pasado 19 de enero se presentó un plan en esa materia, y una ruta a seguir por la dependencia a su cargo, que “no tiene la verdad absoluta” y puede hacer ajustes para enriquecer instrumentos.

El plan incluye atención al mercado interno, empleo y empresa; regionalización de sectores y generar condiciones para incentivar la inversión y el comercio internacional.

Aseveró que la Secretaría de Economía trabaja para atender inquietudes, y en el intento de ironizar, afirmó que también puede “ampliarlas más”.

En el caso de las pequeñas y medianas industrias, señaló que la problemática radica en cómo apoyarlas para que sean proveedoras de cadenas productivas y también accedan en mayor medida a la banca de desarrollo.

Afirmó que cuando el Gobierno Federal haba de sustitución de importaciones, es criticado por “muchos” que advierten que con ello, se busca “regresar al siglo pasado”.

Sin embargo, cuando países como Canadá lo hace, “todo mundo le aplaude”, recriminó.

Agregó que no es momento de cerrar fronteras a otros productos, sino de sentirse orgullosos de la producción nacional.

Se pronunció a favor de seguir avanzando en la simplificación administrativa y la reducción de la “tramitología”, para generar una mayor competitividad.