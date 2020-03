Hoy sí nos extrañan y nos necesitan: Presidente del PRI a mexicanos

Escucha la nota:



El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que ante la falta de crecimiento, seguridad y mejores condiciones sociales en el país y a pesar de que no son “monedita de oro” los priistas, “hoy sí nos extrañan y nos necesitan”.

Entrevistado al concluir el Foro “Fortalecimiento de los Partidos Políticos, Frente a los Nuevos Desafíos Globales”, el líder nacional del tricolor apuntó que por ello es que están tratando de impulsar un país mejor a través de su papel como oposición “firme, clara y crítica” que se niega a hacer política a gritos.

En alusión a las políticas implementadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la ciudadanía está decepcionada de los qué pasa en el país y por eso el PRI busca recuperar la confianza de la ciudadanía con humildad y sencillez.

Información relacionada: Rinde protesta Israel Betanzos como nuevo dirigente del PRI

“No hay crecimiento económico, no hay seguridad, no hay generación de empleos, no hay oportunidades no hay crecimiento en el campo, hoy si les puedo decir que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero si se los digo con mucho orgullo y con mucha firmeza, muchos dicen que no nos quieren, pero no tengan duda que hoy nos extrañan y nos necesitan y vamos a trabajar fuerte para servirle al pueblo de México”, aseguró.

Finalmente reiteró su respaldo a las mujeres del país y señaló que su partido siempre ha impulsado las causas del respeto y la equidad para este sector de la población.