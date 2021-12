'Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie': AMLO

A tres años de haber tomado posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece un mensaje desde el Zócalo capitalino.

Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el mandatario habló ante un Zócalo capitalino lleno y en compañía de miembros de su gabinete, entre ellos la ex mandataria de Brasil Dilma Vana Rousseff.

Señaló que, lo anterior se debe que a la fórmula de gobernar “con honradez y poner atención en el bienestar de la gente.

El mandatario señaló que se aumentará la pensión para niños con discapacidad.

Por ello dijo, que a partir de enero del 2022 aumentará el monto de las becas estudiantiles para las familias más pobres.

Añadió que garantizar la salud pública ha sido todo un desafío.

Por ello, aseguró se continuará con las compras consolidadas de medicinas en el extranjero para consolidar la adquisición de medicamentos sin intermediarios ni corrupción.

Al hablar de la educación en el sector salud López Obrador, recalcó el abandono de la educación pública en esta materia, por ello señaló que su objetivo a seguir es que haya médicos para toda la población.

Adelantó que ellos médicos que fueron contratados para que combatir la crisis sanitaria por Covid, mantendrán su empleo.

El presidente recalcó la labor de los más de un millón de maestros y trabajadores de la educación, que han hecho posible el regreso de más de 23.5 millones de estudiantes del nivel básico.

Detalló que, durante su gobierno se logró cancelar la mal llamada reforma educativa que se quiso imponer sin el acuerdo ni el respaldo de las maestras y maestros que son los que transmiten el conocimiento

“Con el nuevo Conacyt tendremos más investigadores y científicos que hagan aportaciones como el que significó, la creación de los ventiladores para tratar paciente con Covid”.

“No se permitirá maíz transgénico, no habrá fracking, no sobre explotación de mantos acuíferos, no talas de selvas y bosques, no se autorizará la instalación de basureros o de desechos tóxicos peligrosos”.