Honorable que los niños levanten las armas: Julián LeBarón

Julián LeBarón consideró que Alfonso Durazo no tiene la autoridad moral para criticar a los padres que arman a sus hijos.

Ante la crisis de violencia que se registra en el país y luego de que se diera a conocer que niños son reclutados por policías comunitarias de Guerrero, Julián LeBarón afirmó que es honorable que los menores levanten las armas para defenderse de los agresores.

En entrevista en el marco del taller “La Política de Seguridad Pública, después de 10 años ¿Qué hacer?, el activista chihuahuense pidió no criminalizar a los niños que se suman a los grupos de autodefensa.

“Yo pienso que es mucho más honorable que los niños levantes armas y se defiendan de los agresores a que se queden callados y acepten ser siempre una víctima; creo que nos ilustra cómo les hemos fallado a nuestros propios hijos todos los ciudadanos. En última instancia un niño que agarra un arma para defender a su mamá de un asesino, ese instrumento, es un instrumento de salvación, no hay que criminalizar las cosas porque las cosas no son que cometen los crímenes, son los bastardos que no tienen madre que matan a mujeres y niños los que tenemos que detener”.

Asimismo, Julián LeBarón aseveró que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, no tiene la autoridad moral para criticar a los padres que arman a sus hijos.

“Creo que no haya autoridad moral ni siquiera para estar calificando, cuando no puedes defender a sus papás. Pienso que si viene alguien a agredirte, tú no necesitas que te den leyes, derechos y privilegios para defenderte, Dios te dio la vida y tú tienes el derecho de defenderla; yo creo que se cometen muchos errores cuando llegamos a eso y por eso es que necesitamos un gobierno, necesitamos que las instituciones nos defiendan”.

Dijo que es una realidad cruel que los menores de edad estén utilizando armas; sin embargo, aseguró que el tráfico de armas seguirá existiendo y no se podrá detener.

Julián LeBarón, destacó que la ley le prohíbe a las personas honestas estar armados, mientras a los delincuentes se les da la libertad de portar armas, lo que genera que la sociedad esté indefensa.