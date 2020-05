Hay que ajustar plan de retorno a actividades, riesgo de “rebrote” es alto, alerta MC

Escucha la nota:



La bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados advirtió que el retorno a las actividades en el marco de la emergencia por coronavirus, planteado por el Ejecutivo Federal, es riesgoso y las autoridades deben poner en primer lugar la vida de los ciudadanos, en lugar de atender a intereses económicos o de cualquier otra naturaleza.

El coordinador Tonatiuh Bravo se pronunció a favor de replantear las acciones perfiladas por el Gobierno Federal y tomar como ejemplo los rebrotes que se han presentado en otros países que también se aventuraron a anticipar el fin del aislamiento social.

*Información relacionada: SSa de Chihuahua confirma primer caso de coronavirus en la entidad

Recalcó que antes de volver a la “nueva normalidad”, como la ha llamado la Presidencia de la República, hay que hacer más pruebas de detección para identificar plenamente los puntos de mayor contagio; se debe valorar la situación de los 269 municipios que según el Ejecutivo no tienen problemas de coronavirus y podrían reactivarse la próxima semana.

Es necesario evaluar las condiciones laborales, con especial atención en las actividades esenciales, para evitar poner en riesgo la salud de los miles de trabajadores que estarían retornando a partir de la semana siguiente, remarcó.

El coordinador Bravo Padilla agregó que hace falta una mayor colaboración con los gobiernos estatales, ya que dejar en sus manos si cumplen o no el plan, puede ser contraproducente; y demandó atender la petición de otorgar un ingreso mínimo vital a las familias que no cuentan con ningún tipo de apoyo y a quienes perdieron sus ingresos en el trabajo formal e informal.

Los parámetros establecidos por las autoridades federales, respecto a que los municipios sin casos de Covid-19 y sin vecinos con contagio, podrán volver a la actividad cotidiana en los próximos días, no son suficientes y no garantizan que no habrá contagios masivos, alertó.

“Deben estudiarse detenidamente, los flujos en la movilidad de las personas entre los municipios; no es suficiente que un ayuntamiento o municipio no tenga o haya tenido contagiados, porque la movilidad y el traslado puede transformar de manera inmediata esta condición con la reapertura de actividades. Nos pronunciamos porque este plan sea revisado, en función de la comparativa internacional y que aprendamos de las experiencias en otros países que han tenido que regresar a medidas aún más drásticas después de los rebrotes que reportaron”, subrayó.

Señaló que gobernadores y especialistas han cuestionado las fechas propuestas para reanudar actividades.

“Según estimaciones del modelo desarrollado por el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, se prevé que para el 4 de agosto, México sume en promedio seis mil 859 muertes por Covid-19. De acuerdo con el modelo, se podrían registrar entre tres mil 578 hasta 16 mil 795 fallecimientos en ese mes”, sentenció.

Aprovechó para recordar que van en aumento las denuncias del personal del sector salud, por agresiones en su contra, falta de equipos de protección, y por la carencia de materiales camas y demás insumos para atender a los pacientes con Covid-19.

Plantear la reactivación en esas condiciones, agregó, es irresponsable.