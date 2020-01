Hay presiones y “chantaje” para evitar compra consolidada de medicinas: SAT

Escucha la nota:



En las compras consolidadas de medicamentos que la Federación lleva a cabo a través de la Secretaría de Hacienda (SHCP), persisten las presiones e incluso “chantajes” para que los gobiernos de los estados no se adhieran a ese mecanismo de adquisiciones, acusó la designada titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.

Al comparecer ante legisladores federales, que por mayoría avalaron el dictamen sobre la ratificación de su nombramiento, la ex Oficial Mayor de Hacienda, explicó lo que ocurre con las medicinas, en especial para pacientes con cáncer, poniendo como ejemplo dos casos que generaron polémica y que derivaron en protestas de la ciudadanía.

Lo anterior, con el fin de evidenciar probables casos de corrupción e irregularidades en el sector salud.

Refirió al sonado episodio caso de los tratamientos para cáncer en el Hospital Infantil de México, cuyos directivos denunciaron desabasto.

Relató que después de sostener reuniones con todos los directores de hospitales, los cuales dijeron tener abasto suficiente, el Gobierno Federal decidió comprar insumos a proveedores extranjeros para cubrir cualquier eventualidad.

Aún así, recriminó, los medios de comunicación seguían publicando información sobre desabasto.

En particular sobre el Hospital Infantil, agregó que cuando se le hizo un envío de medicamentos que públicamente denunciaron no tener, primero no los querían recibir y cuando lo hicieron, al poco tiempo devolvieron los insumos, alegando que tenían reservas para seis meses.

Algo igualmente inusual se registró en el Instituto Nacional de Pediatría, que también atiende niños con cáncer.

El Instituto envió una solicitud de once mil unidades de medicamento, cuando la institución de salud que más consumía al mes, cuyo nombre no especificó, requería menos de 800 medicamentos al mes, narró.

Aunado a esa anomalía, el Instituto de Pediatría pidió que le hicieran la entrega del cargamento en las instalaciones de un laboratorio, no en sus propias bodegas ni en ninguna otra institución pública.

“Entonces, sí hay muchas cosas que no cuadran”, apuntó, tras indicar que Hacienda cuenta con todos los oficios que dan fe de los hechos.

Buenrostro Sánchez fue cuestionada por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, sobre la problemática con las compras consolidadas de medicamentos para 2020, lo que provocará que esos insumos médicos lleguen a las entidades del país hasta marzo próximo.

Lo anterior, tal y como lo reveló el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, quien presentó documentos de la Secretaría de Hacienda, donde consta que los estados adheridos a compras consolidadas, recibirán los envíos de medicinas a partir del próximo mes de marzo, lo que podrían provocar desabasto.