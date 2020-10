Hay finanzas sanas para la vacuna contra Covid-19: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que si no se hubiese decidido acabar con la corrupción en el gobierno, “no tendríamos recursos”.

Escucha la nota:



Tras a anunciar que México ya pagó el anticipo para contar con la vacuna contra Covid-19 lo más pronto posible; el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no faltarán recursos ya que su gobierno cuenta con finanzas sanas a pesar de la crisis por la pandemia toda vez que no recurrió a la deuda.

“No nos van a faltar recursos, porque afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas, hemos actuado con responsabilidad y además, aunque parezca increíble nos sobran recursos o no nos faltan para no presumir, porque ya no hay corrupción en el gobierno”, indicó.

*Información relacionada: “No estamos para pleitos entre nosotros”, cierre de filas, pide líder del PAN

Agregó que si no se hubiese decidido acabar con la corrupción en el gobierno, “no tendríamos recursos, tendríamos que estar a estás alturas más con la pandemia con la crisis económica, hablando de aumentar la deuda”.

De gira por Yucatán para supervisar el tramo 3 del Tren Maya, el mandatario indicó que hasta la gente hubiese dicho que está bien que se aumente la deuda. “Pero dijimos no, si se aumenta la deuda luego vamos a comprometer más presupuesto solo para el pago de los intereses de esa deuda.

Por otra parte, se refirió a la petición del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila para apoyar a los afectados por el paso del huracán Delta, por lo que giró la instrucción a la directora de protección civil, Laura Velázquez para decidir cómo entregar los apoyos a la gente que está padeciendo las inundaciones. “Se va a intensificar este apoyo”.