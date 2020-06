Hay casi cuatro mil niños contagiados por Covid-19 en México: SIPINNA

Escucha la nota:



En México hay casi cuatro mil niños contagiados por Covid-19, y a causa de dicha pandemia, los menores de edad están expuestos no solo al virus, sino a situaciones de mayor riesgo, alertó el titular del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio.

Al participar en una reunión virtual con integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, el funcionario subrayó que el confinamiento establecido por las autoridades de salud con el fin de frenar los contagios, está provocando un incremento de riesgos para la niñez y juventud.

*Información relacionada: Regreso presencial en la UNAM será con un menor aforo: Enrique Graue

“Ojalá no tengamos más decesos por Covid, aunque es complicado por este número de casi cuatro mil niños y niñas confirmados, pero que podamos cuidar que, indicadores como los que ven en pantalla no se vayan a incrementar. Que no crezca la deserción escolar, porque también puede crecer, todas están ligadas, la violencia infantil, con ellas crecería la tasa de embarazo adolescente”, planteó.

“Violencia familiar, violencia sexual; las carencias económicas provocadas por el desempleo de padres madres, por la disminución de los ingresos en millones de familias; la pérdida de la continuidad educativa, una de las cosas que más tenemos que prevenir en las siguientes semanas y meses, el hecho de que los niños, las niñas, los adolescentes no abandonen la escuela, no haya deserción escolar”, dijo, al continuar con la lista de riesgos a los que la niñez mexicana está expuesta, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

Durante el confinamiento, añadió, también se ha incrementado considerablemente el consumo en menores de edad, de contenidos de violencia.

“Los niños y niñas están consumiendo 30 por ciento más de televisión que lo que hacían antes de la contingencia y la consumen mayoritariamente en los horarios que hoy están definidos en los lineamientos de clasificación como horarios para población adulta, donde hay gran exposición de escenas de violencia, de drogas y de sexo”, advirtió.

Indicó que si bien los derechos de la niñez siguen vigentes, los mecanismos para hacerlos garantes no están operando en la medida necesaria.

Como ejemplo, citó de los Registros Civiles, internet, agua y saneamiento, Ministerio Público y Procuradurías del Menor, servicios de salud en materia de coronavirus y otras enfermedades.

Se pronunció a favor de que se otorgue un ingreso a familias con niños y adolescentes en situación de pobreza.

Pidió atender la problemática de menores de edad en condiciones más vulnerables, como niños migrantes, hijos de personas en reclusión y adolescentes que se encuentren en el sistema de justicia penal.

Al responder a cuestionamientos de las legisladoras participantes, el titular de SIPINNA planteó una serie de temas que el Congreso de la Unión debe concretar o en su caso, impulsar.

Urgió a hacer un mayor esfuerzo en materia presupuestal, para que la atención a la niñez y adolescencia mexicana cuente con recursos suficientes y su uso sea transparente.

En ese tenor, puntualizó que en tan solo dos años, de 2018 a 2020, el Anexo 18 del presupuesto, dirigido a la atención a la infancia y juventud, sufrió un recorte de 30 mil millones de pesos, equivalente al 10 por ciento del total.

Destacó que prácticamente toda la reducción de los recursos, impactó directamente a la primera infancia, es decir, niños de cero a cinco años de edad.

Calificó como urgente impulsar una Ley de Cuidados, que contemple a niños, niñas y adolescentes.

Habló de reformas legales necesarias para prohibir expresamente el maltrato a menores de edad por parte de padres o tutores, aunado a que organizaciones nacionales e internacionales han recomendado a México eliminar toda referencia legal al “derecho a corregir”.

Pidió integrar a la ley penal el delito de reclutamiento forzoso, por ser causa de desaparición de niños y adolescentes, podrían ser decenas de miles o cientos de miles, que son captados por la delincuencia organizada.

Sugirió reforzar la legislación sobre ciberdelitos, para integrar claramente la pornografía infantil, y exista un solo tipo penal en todo el país.

Tras señalar que las autoridades ya están atendiendo casos de feminicidios de

menores de edad, advirtió que las denuncias por abuso sexual de niñas menores de cinco año, aumentó en 305 por ciento entre el 2010 y el 2015.

Si bien el Presidente de la República aclaró que el rubro de los derechos humanos no se sometería al recorte de 75 por ciento al gasto, por causas de austeridad, enfatizó que el presupuesto en ese rubro ha disminuido.

Recordó que en el Senado de la República no avanzó la reforma aprobada en San Lázaro para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, por lo que el tema debería retomarse.

En materia de adopción, refirió que hay 33 leyes distintas en el país, que no permiten crear un Sistema Nacional de Adopciones que garantice el interés superior de los niños, no el de las personas que buscan ser padres.

También se requiere que la Cámara de Diputados avance en las reformas a la Ley de Migración, aprobadas previamente en el Senado, a fin de tratar el tema de niños migrantes.