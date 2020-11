Hay 50% de camas disponibles para atender a pacientes con COVID: AMLO

Escucha la nota:



En el marco de la inauguración del Hospital Materno de Texcoco, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que su gobierno no escatimará “en nada”, ante “el incremento de los últimos días en cuanto a contagios (de coronavirus), que dicho sea de paso no fue tan grave afortunadamente”, aseveró el primer mandatario mexicano al subrayar que “aún con eso, con el incremento de contagios, tenemos un 50 por ciento de camas disponibles en los cerca de mil hospitales que están dedicados atender a pacientes afectados por el COVID“.

“Ya ese no es el problema, es decir, hay para atender a todos los enfermos; ahora, es una etapa nueva la que estamos aplicando ahora”, subrayó López Obrador, al comentar que con una “mayor experiencia” sobre el coronavirus, por parte del personal médico, “se están seleccionando los mejores hospitales para que los enfermos de COVID puedan recuperarse y reducir el número de fallecimientos; ahora ese es el propósito principal”.

El presidente López Obrador insistió en respaldar la estrategia de su gobierno ante la epidemia y a las autoridades sanitarias que la elaboraron; enfatizó que bajo su gestión “si se aplanó” la curva de la epidemia y que “no fuimos rebasados” por la propagación del coronavirus.

“Ningún enfermo de COVID se ha quedado sin atención médica, sin una cama, sin un médico que lo atienda; no fuimos rebasados. Desde luego, se trata de una pandemia, de un virus terrible que ha causado mucho daño, mucho dolor, mucho sufrimiento, pero vamos saliendo adelante porque fue buena la conducción; porque se portó muy bien la gente, nos hizo caso; ha sido heroico el comportamiento de el personal médico, de enfermeras, de trabajadores de la salud que están poniendo en riesgo su vida para salvar vidas ajenas en un acto de humanismo sublime y también, vamos saliendo adelante porque todos los días se está atendiendo esta pandemia”.

El presidente López Obrador, recordó que su gobierno suscribió otro convenio con hospitales privados “para contar con 150 camas adicionales para enfermos que requieren terapia intensiva y que podamos seguir salvando vidas”.

“A pesar de lo difícil, de lo triste, doloroso de esta pandemia, no dejamos de avanzar en el plan que originalmente se trazó y se ha ido avanzando. Ya tenemos 130 hospitales terminados, vamos a cumplir dos años en el gobierno y eso es lo que voy a informar el día primero de diciembre: ya concluimos 130 hospitales, 60 totalmente equipados y 70 que están en proceso de terminación se están equipando y se está contratando a personal médico”.

En este último punto, el presidente de México destacó que “por el COVID se contrataron a más de 50 mil trabajadores de la salud y esos trabajadores, aunque se tenga la vacuna y se vaya reduciendo el número de contagios, todos esos trabajadores no van a ser despedidos después de que pasemos esta emergencia del COVID, van a ser integrados al sistema de salud”.

El Jefe del Ejecutivo mexicano afirmó que más de 80 mil trabajadores eventuales de la salud “van hacer basificados” a partir de enero del año próximo y se le va a dar preferencia a los que tienen más antigüedad.

“No está de más recordar que se heredó un déficit de médicos y especialista, un fruto podrido de la política neoliberal, México no tiene hoy los médicos generales, los especialistas que necesita que requiere su población porque se fue privatizando la educación en general y se usó como pretexto el que no pasaban los médicos los exámenes de admisión y por eso no podían ni graduarse como médicos a nivel licenciatura, ni especializarse, cuando en realidad es que no había presupuesto suficiente para la salud, no habían espacios; se admitían a 8 mil médicos cada año, la demanda era de 40 mil. Acaba de pasar el examen y ya vamos a poder atender al doble, a cerca de 20 mil con el esfuerzo que se está haciendo de qué hospitales como éste y muchos otros funcionen también como escuelas de formación de médicos especialistas.

El desabasto de medicamentos “era un problema estructural de fondo era y lo sigue siendo, desgraciadamente, porque la corrupción lo había echado a perder todo y se robaban hasta el dinero de las medicinas y había un monopolio que eran los que se encargaban de venderle al sector salud las medicinas, los insumos, los equipos médicos; cuando mucho, 10 empresas de vendían al gobierno cien mil millones de pesos al año y desde luego a precios alzados”, reiteró el presidente de la República al recordar la intermediación de la Organización de las Naciones Unidas para comprar todos los medicamentos en el extranjero, “sin que se tenga que estar subordinado a las exigencias de monopolios”.

“Nos costó mucho abrir la posibilidad de esta compra en el extranjero, habían muchos obstáculos pero ya se logró, ya se está haciendo la licitación a nivel internacional y vamos a tener todos los medicamentos se va a resolver el problema del desabasto de medicinas y también ya se inició el fortalecimiento de una empresa distribuidora de medicamentos para que las medicinas lleguen hasta el más apartado rincón de nuestro país”, aseguró López Obrador.

Asimismo, se seguirán abriendo espacios, rehabilitando la infraestructura y mejorando el servicio de los hospitales del Seguro Social, del ISSSTE y del INSABI, concluyó el presidente López Obrador al señalar a la gente de Texcoco que “no les vamos a fallar, no vamos a dejar de luchar para que haya bienestar, para que haya salud, para que haya paz, para que hay alegría, para que haya felicidad en todos los hogares de México”, finalizó.