Hackean conferencia de víctimas de feminicidios donde presentaban campaña

Durante la presentación por internet de la campaña #BastadeContarHasta10, familiares de víctimas de feminicidio, colectivas y representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres fueron agredidas con comentarios misoginos, palabras altisonantes y otras manifestaciones por desconocidos.

La conferencia virtual realizada a través de la plataforma Zoom, fue intervenida desde antes de su inicio, donde desconocidos que duplicaron cuentas de organizadoras, representantes de medios y familiares de víctimas, profirieron insultos, cantaron canciones misóginas y ofendieron a las mujeres justificando los feminicidios.

La campaña presentada por Liz Machuca, integrante de Si no están ellas No Estamos Todas, refiere que la campaña Cuenta Hasta 10, creada por el Gobierno Federal, es una ofensa para las víctimas por que las invisibiliza, tiene criterios erróneos, no frena, no combate ni previene la violencia hacia las mujeres.

Además las activistas denunciaron que de acuerdo a sus cifras la violencia en los hogares creció en un 80% en las últimas semanas de Mayo; el 20% de las mujeres que pidieron ayuda a través del 911 ya habían solicitado auxilio con anterioridad y el 48% de sus hijos e hijas también fueron víctimas de agresiones físicas.

Ante las constantes interrupciones de quienes hackearon la transmisión y los constantes mensajes ofensivos en el chat de la conferencia, las activistas y familiares de víctimas denunciaron que se habían intervenido cuentas de los participantes y sus datos personales estaban siendo difundidos a pesar de que algunas de ellas han tenido que desplazarse por el riesgo y otras han sido amenazadas por la búsqueda de sus familiares.

En esta campaña además de colectivas, organizaciones y familias también participan la periodista Lydia Cacho y las actrices Kate del Castillo y Ofelia Medina, quienes no estuvieron en la conferencia de prensa virtual.