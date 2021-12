Hackean a diputado de Morena e intentan vincular a Noroña con detenido

En la Cámara de Diputados, integrantes de las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT) enfrentaron incidentes de hackeo de comunicaciones y vinculación con presuntos infractores.

Los congresistas se vieron obligados a deslindarse y aclarar dichas situaciones.

Te puede interesar: INAI interpondrá controversia constitucional por ‘decretazo’

“Me los prestas”, dice usurpador de identidad

Al diputado morenista Carol Antonio Altamirano, le hackearon la aplicación WhatsApp para pedir dinero a su nombre.

De su chat en la vía de comunicación referida, desde la tarde de este martes 7 de diciembre, comenzaron a salir mensajes dirigidos a sus contactos, explicando que debía hacer un depósito de 18 mil 700 pesos, pero por problemas con la banca electrónica no pudo realizar la operación.

Aunque los mensajes falsos presentaban faltas de ortografía, algunas de las personas a las que llegó intentaron ayudar, pensando que realmente se trataba del congresista.

Incluso le preguntaron cuánto dinero necesitaba y a qué cuenta podían hacerle una transferencia.

“Quiero ver zi me puedes ayudar a realizar el depósito de momento yo te loz devuelvo antes de las 10 pm. Es de 18700. Cuanto. Me los prestas. Para pasarte la referencia bancaria”, escribió el hacker

“Cuánto ocupas? No me deja transferir tanto. Máximo 10. Va. Dame 15 plis”, le respondió uno de los destinatarios.

El usuario falso envió, a nombre del diputado Antonio Altamirano, los datos de una cuenta a nombre de una mujer “Xochitl Guadalupe Huerta Orozco”, presunta clienta del banco Bancomer.

Al percatarse de la situación, el congresista dio aviso a sus conocidos, sobre la intervención ilegal a su cuenta en la aplicación de mensajes señalada.

Amigos y amigas hace unos momentos mi Whatsapp personal fue hackeado, les pido no atender ningun mensaje que pueda llegarles. Les estaré informando de la situación. — Carol Antonio (@CarolAntonioA) December 7, 2021



“Amigos y amigas hace unos momentos mi Whatsapp personal fue hackeado, les pido no atender ningún mensaje que pueda llegarles. Les estaré informando de la situación”, alertó entre otros medios, a través de su cuenta en Twitter, @CarolAntonioA.

Asesor de Noroña

En tanto, el vicecoordinador Fernández Noroña tuvo que publicar desmentidos, también en su cuenta en Twitter, @fernandeznorona y en otras redes sociales, ante la difusión de una nota periodística en la que una persona detenida en el Estado de México, alegó tener lazos laborales con el parlamentario.

El individuo que dijo ser “asesor” del diputado Noroña, incluso habría presentado una supuesta credencial de la Cámara de Diputados, con el logotipo de la anterior Legislatura, y una placa o “charola”, en color negro y letras doradas.

Ese tipo de identificaciones no se emiten en el recinto parlamentario, y anteriormente eran utilizadas para “charolear” o bien, identificarse como personal acreditado en San Lázaro y tener algunas facilidades.

La credencial descontinuada que mostró el detenido, estaba a nombre de José Eduardo Ávila López, que presuntamente tenía el número de empleado: 50125.

Ante el suceso, el congresista respondió a los periodistas y medios de comunicación que informaron del hecho, que la información era falsa.

“No conozco de nada a esa persona. No trabaja conmigo, no trabajó y no ha trabajado nunca ni siquiera en la fracción del @PTnacionalMX. De hecho, esas credenciales de metal conocidas como charolas ya no se hacen. Además, ese número de empleado no existe”, aclaró.

El legislador lamentó que pese a sus aclaraciones, algunos medios de comunicación mantuvieron “la intriga” de que el detenido tenía o tuvo algún vínculo laboral con él, en el Palacio Legislativo. “¿Asesor de qué? Ya no saben que inventar”, se quejó.

En la serie de desmentidos publicados en redes, Noroña agregó que nadie presentó alguna otra prueba que confirmara su relación laboral con el presunto involucrado en delitos y refrendó que el tipo de placa metálica de la que éste era portador, dejaron de circular en el recinto desde hace aproximadamente cuatro Legislaturas.