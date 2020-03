Hacer un esfuerzo y no salir de casa, pide Padierna a ciudadanos

Escucha la nota:



La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, hizo un llamado a la población a hacer un esfuerzo y quedarse en casa, ante la entrada de México a la Fase 2 de la pandemia de coronavirus Covid-19.

“La jornada nacional de sana distancia tendrá un mejor resultado en la medida que seamos capaces de lograr la desmovilización masiva de la población. Quedarnos en casa, las medidas restrictivas que se han anunciado harán posible, en la perspectiva de los técnicos, que el número de casos no crezca exponencialmente como ocurrió en algunos países de Europa”, dijo.

En un mensaje en video difundido en sus cuentas en redes sociales, la congresista indicó que es comprensible la situación de millones de personas que no pueden dejar de salir a la calle a diario, a buscar el sustento familiar.

Sin embargo, indicó que de acuerdo a los expertos, si el mayor número de personas logra quedarse en casa, juntos los mexicanos lograrán que la curva de infecciones locales se reduzca y contribuirán a que el menor número de casos posibles, los más graves, sean atendidos en los hospitales del país.

Ello evitará saturar los servicios de salud y permitirá superar de mejor manera la emergencia.

Afirmó que la economía puede recuperarse en un momento posterior, pero la vida no.

“La economía se puede reponer, la vida no. si las medidas se instalan enérgicamente, disciplinadamente, si la mayor cantidad de personas no sale a la calle en cuatro semanas, esperamos tener una curva epidemiológica de menor tamaño, que no supere la capacidad de atención hospitalaria para recibir a las personas críticamente enfermas”, expresó.

Recalcó que el país vive un “momento único” porque no tiene tantos casos reconocidos de coronavirus.