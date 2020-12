Habrá tensiones con AMLO para que no opine de elecciones: INE

Escucha la nota:



El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera, reconoció “que tendrán muchas tensiones” con los servidores públicos, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se nieguen a acatar la tutela preventiva, que es el llamado y advertencia, para que dejen de pronunciarse a favor o en contra de un partido político en la contienda electoral de 2021.

Al participar en los foros de conmemoración del 30 aniversario del IFE-INE, el consejero aseguró que si bien estas leyes son restrictivas están en la Constitución desde 2007 y deben aplicarse, y recordó que fueron aprobadas por un reclamo de la entonces oposición que ahora esta en el poder.

“Pero cuando esto ya se hizo y no se puede echar el tiempo atrás como es lo normal, cuando se puede emitir, es que cuando haya razonables indicios de que esto pudiera repetirse, se emite una tutela preventiva, servidor público imputado no puede seguir haciendo eso, me temo que vamos a tener muchas tensiones por ese problema pero el INE va hacer lo suyo por cumplir esas normas”, dijo.

El consejero Jaime Rivera afirmó que esta ley para que los funcionarios públicos no opinen a favor o en contra de un partido político durante los comicios es “una herencia del reclamo que en 2006” realizó López Obrador cuando argumentó falta de equidad en la contienda.

“Establece restricciones muy claras a los servidores públicos, les prohíbe uso de recursos públicos a favor o en contra de un partido, les prohíbe la propaganda personalizada y les prohíbe pronunciarse a favor o en contra de un partido político, y esta restricción es una herencia más o menos directa del reclamo de 2006, nada más que cambio el lugar de donde esta cada quien”, dijo.

Explicó que después de los comicios presidenciales de 2006 se prohibió “contratar espacios de radio y televisión con fines electorales para no dar ventaja a grupos de interés y partidos” y que los presidentes en activo y los servidores no se inmiscuyeran en los comicios.