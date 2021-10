Habrá ‘ganancias razonables’ con Reforma Eléctrica: AMLO

Escucha la nota:



Tras señalar que en materia eléctrica y explotación del litio, “la reforma constitucional le conviene al pueblo”, porque “el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética, favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que de aprobarse su propuesta, el 54% del mercado eléctrico sería dominado por la Comisión Federal de Electricidad y el restante 46% por las empresas; habrán “negocios con ganancias razonables ¡a robar a otro lado!”, sentenció.

Acompañado por integrantes de su gabinete para repasar los alcances de la iniciativa de reforma eléctrica, el Jefe del Ejecutivo federal apuntó que la explicación también es “para que los legisladores sepan de qué se trata. Tampoco es el tiempo de antes de que se reunían con las cúpulas arriba hacían sus enjuagues, el pueblo ni se enteraba y ¡a votar!, a levantar la mano o apretar el botón y todo quedaba en el anonimato ¡no! Estos son asuntos de interés público y la vida pública tiene que se cada vez más pública, esa es la democracia”, subrayó López Obrador.

No se expropiará “ni una tuerca” a los privados: Nahle

Al detallar algunos aspectos de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Energía, Rocío Nahle subrayó que en materia de seguridad energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “genera como mínimo el 54% y los privados el 46% de la electricidad, esto garantizará a todos los mexicanos seguridad energética, la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación… los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va nacionalizar nada, ni un tornillo ni una tuerca”. Los privados tendrán participación en el mercado eléctrico pero “con nuevas reglas”, aclaró la funcionaria federal al detallar que hoy en día, “el 62% de los generadores son privados y el 38%, solo el 38% es de la CFE”.

Nahle García subrayó que la iniciativa de reforma en materia energética en el área de electricidad enviada por el Jefe del Ejecutivo federal modificaría los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, para que el sector público tenga a su cargo “de manera exclusiva, las áreas estratégicas y que no constituirán monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva: correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radiactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear electricidad y la exploración y extracción del petróleo”.

“También queda en resguardo que la CFE (Comisión Federal de Electricidad) dentro de los transitorios, pasará a ser organismo del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio” y de aprobarse la reforma, sería la responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control; será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración y estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. la CFE pasará de ser una empresa productiva del estado a un organismo del estado”, subrayó Nahle García.

“Se plantea que sea organismo del Estado para que se integre nuevamente la CFE como una sola empresa y que su empresa integrada, generación, distribución, transmisión, procuración quede integrado y que entre todas estas áreas puedan tener interconexión. Van a subsistir como subsidiarias o filiales: CFE Comunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital. Esto le va ayudar a su productividad y a su rentabilidad. El estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. La electricidad es un suministro básico, quien no lo tiene genera pobreza social por eso está considerada como seguridad nacional y derecho humano”, enfatizó la titular de Energía.

Desde el 2013 consideró Nahle García, “tenemos una inseguridad en el sistema eléctrico nacional y pérdida de confiabilidad”; con la reforma, “la CFE va controlar el despacho de la electricidad y podrá vender su electricidad producida y obtener mayores ingresos; asimismo, seguirá garantizando llevar a los 46.2 millones de usuarios, energía constante las 24 horas a precio bajo”, remarcó la funcionaria federal.

Nahle indicó que también en la reforma del 2013, a la CFE “se le impuso un esquema llamado ‘contrato legado’, qué son acuerdos impuestos entre dos de las subsidiarias de la propia CFE para que compren electricidad entre ellas a precios generalmente altos y que impactan en la finanza de la empresa; la reforma busca “eliminar dichos ‘contratos legados’ y un cambio de despacho en electricidad”.

La titular de Energía, Rocío Nahle García, remarcó que desde el 2013 se “limitó el despacho de la electricidad de la CFE a la red de transmisión incluso violando la ley de la industria eléctrica bajo el siguiente orden: “lo primero que se produce a las 8 de la mañana, se sube la electricidad nuclear, después la solar y la eólica, posteriormente la geotermia, posteriormente el gas y hasta sexto lugar, se enviaron a las hidroeléctricas y al final la térmica y el carbón, ¡esto se hace todos los días!. En esta reforma eléctrica, en el nuevo despacho de las centrales eléctricas primeros serán las hidroeléctricas, porque la energía más limpia y firme y constante y la más barata; posteriormente la nuclear, después la geotermia, posteriormente va el despacho de la CFE que produce a través de gas. térmica para dejar las intermitentes como la eólica y la solar en el sexto y en séptimo y posteriormente el gas de privados y al final, el carbón. Este nuevo despacho nos va a garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema y además nos ayuda con las tarifas eléctricas”, detalló Nahle.

Nuevamente desde 2013, refirió la funcionaria federal, “se extendieron los permisos de auto abasto para que grandes fábricas produjeran su electricidad, sin embargo, esto derivó en una práctica ilegal creando un mercado eléctrico paralelo donde estos permisionarios simularon tener socios de $1 y empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión incurriendo en fraude fiscal… hay registradas 239 centrales de auto abasto y de ella, 77 mil 767 consumidores. Está centrales no cuentan con el permiso autorizado de vender electricidad… dentro de estas centrales de auto abasto están grandes empresas como Bimbo, Kimberly Clark, Oxxo, Femsa, Cemex, Walmart y otras más, que no cubren el costo real del transporte o porteo de Electricidad es el viaje de la electricidad sobre el cable de la línea de transmisión”, alegó la titular de Energía.

Por otra parte Nahle destacó que en la ley del 2013 “no se contempló que las CFE tuviera acceso a los certificados por la energía limpia que ya produce a través de su central nuclear que es muy limpia, de sus hidroeléctricas, de su geotermia, que son las más limpias baratas y constantes, trabajan las 24 horas a diferencia de la solar y eólica. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad ha pagado más de 6 mil millones de pesos de estos certificados a 335 centrales privadas. Al finalizar el contrato se habrá subsidiado prácticamente el 50% de la inversión inicial en estas plantas; sí estos contratos no se cancelan, a 20 años la Comisión Federal de Electricidad va a tener que pagar más de 100 mil millones de pesos en esto”, advirtió.

Por ultimo, en otro de los puntos de su larga explosión de esta mañana en Palacio Nacional, la secretaria Nahle indicó que “se impulsará la generación distribuida en hogares, escuelas, edificios, pozos de riego, núcleo rurales entre otros; son estos paneles solares que la gente coloca en sus domicilios, en su edificio y que no utiliza la red de transmisión, que no necesita incluso permiso de la CRE (Comisión Reguladora de Energía) solo necesita el permiso de interconexión con la CFE en su medidor, el medidor es bidireccional y entonces se conecta y ahí, el ahorro lo va a ver directamente el usuario, no ninguna empresa y esa es la verdadera transición energética y eso ya lo hace la CFE”, enfatizó.