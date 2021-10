Gritan a Fernández Noroña en el AICM: ‘No se me acerque, no trae cubrebocas’

En un video que circula en redes sociales, un hombre encara al diputado por no tomar las medidas de protección en el área de entrega de equipaje.

Una más de Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, quien se niega a usar cubrebocas en lugares públicos.

En redes sociales circuló un video donde se ve al legislador discutir con algunas personas por no portar cubrebocas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En las imágenes se ve como un hombre encara al diputado por no llevar las medidas de protección en el área de entrega de equipaje.

“Es usted un corrupto, señor. No se me acerque porque no trae cubrebocas”, le grita un hombre a Fernández Noroña.

De inmediato, en su estilo retador, el político responde “no me faltes al respeto”, señalándolo con el dedo índice.

Dijo que todo se trataba de una campaña más de difamación en su contra de los ‘derechosos’.

Fernández Noroña ‘levanta el dedo’ a una diputada

No es la primera vez que el legislador está bajo la lupa del escándalo ya que recientemente protagonizó uno con una legisladora del PAN.

En una de las sesiones de la Cámara de Diputados, Fernández Noroña, comenzó a discutir con una legisladora del blanquiazul y sin más le hizo una seña obscena.

Durante la comparecencia del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la panista María Teresa Castell le gritó “hipócrita” y “llorón” al legislador del PT, quien le respondió con “el dedo alzado”.

Gerardo Fernández Noroña se ha caracterizado en su vida política por los escándalos dentro o fuera de la Cámara de Diputados.