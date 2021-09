Problemas del país no se resolverán con reforma electoral: Córdova

Presidente del INE, explicó que para mejorar en materia electoral, es necesario que no haya tantos ataques al órgano autónomo.

Escucha la nota:



Tras afirmar que la reforma electoral se debe hacer con la cabeza y no con el estómago, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que los grandes problemas del país se encuentran en la pobreza, corrupción, impunidad y la inseguridad, los cuales no se van a resolver con la reforma electoral, ya que la compra de votos no se terminará mientras haya 54 millones de pobres.

Al participar en el Foro Economía y Negocios 2021 el nuevo escenario económico, Córdova Vianello explicó que si bien hay mucho que mejorar en materia electoral también es necesario que exista un gran consenso y no se haga en un ambiente tan polarizado de tantos ataques al órgano electoral.

Información relacionada: Elecciones 2021: INE hizo su trabajo, reconoce Sánchez Cordero

El presidente del INE, informó también que la revocación de mandato se definirá en los próximos meses ya que la ciudadanía tendrá recabar firmas del 1 de noviembre al 15 de diciembre, las cuáles deberán representar el 3 por ciento de la lista nominal de electores.

Aprovechó el foro para evaluar la pasada elección intermedia en la que insistió en que fue un éxito pese a las descalificaciones sin antecedentes, del ejecutivo y su partido, sin embargo dijo que el INE cuentan con casi el 70 por ciento de aprobación y confianza ciudadana.