Gran parte en la bancada del PRI, convencida de votar contra reforma eléctrica

En la Cámara de Diputados, gran parte de los integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre un 70 o un 80 por ciento, están convencidos de votar en contra de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal, si se mantiene sin cambios, planteó el diputado Yerico Abramo.

En entrevista, el legislador reconoció que un sector dentro de la fracción parlamentaria del tricolor, podrían estar a favor del planteamiento presidencial.

“La reforma, si tuviera que votarse hoy en las condiciones en las que va planteada no estamos a favor (…) Lo hemos dicho muchas veces, más del 70, del 80 por ciento de los diputados del PRI hemos manifestado que no estamos a favor”, refrendó.

Debido a la postura mayoritaria en contra de los términos en que el Presidente de la República quiere poner el sector eléctrico, indicó, es que se pidió llevar a cabo el parlamento abierto en la materia.

Recordó que ese ejercicio se llevará a cabo del 17 de enero al 17 de febrero de 2022, con el fin de que, los congresistas amplíen su punto de vista a partir de la opinión de expertos, empresarios y todos los interesados en participar, quienes deberán exponer por qué sí es favorable la reforma y por qué no.

La reforma eléctrica propuesta afecta derechos, viola la Constitución, afecta garantías previstas en las leyes en la materia, no establece un mecanismo específico para cumplir la promesa de bajar las tarifas eléctricas, tampoco los gases contaminantes, no dice cómo se cumplirían los compromisos de la Agenda 2030 ni los acuerdos internacionales en la materia.

Libertad para emitir el voto

Cuestionado respecto al ala dentro del grupo parlamentario del PRI que podría votar a favor del proyecto del Ejecutivo, reiteró que la gran mayoría no lo respalda, en sus términos originales.

Quienes no han definido su postura, abundó, tendrán la oportunidad de conocer detalles técnicos del sector, así como los pros y los contras de los cambios propuestos, para tomar una decisión.

“Tan libertad y equilibrio que estoy en contra de cómo la están planteando. Ya lo manifesté en mi bancada, yo y muchísimos más, la mayoría está en contra como está planteada”, insistió.

Cuántos votos se requieren para aprobar la reforma eléctrica

Al ser constitucional, la reforma en cuestión requiere una votación de al menos dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno, cuando el asunto llegue a discusión.

A la fracción mayoritaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con 202 integrantes, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT), que cuentan con 33 curules; y el Partido Verde (PVEM), que tiene 43 asientos en el recinto, suman 278 miembros, por lo que les hacen falta aproximadamente 56 diputados para lograr el objetivo.

En tanto, el bloque de oposición cuenta con 199 miembros, de los cuáles, 113 son del Partido Acción Nacional (PAN), 71 del tricolor y 15 del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Si todos los integrantes de esas fracciones se mantienen en la postura de no avalar los cambios, y si los 23 miembros de Movimiento Ciudadano (MC), que no forma parte de ninguno de los dos polos en San Lázaro, también se mantienen en contra, las modificaciones al sector eléctrico no podrán “pasar”.