Gobiernos de EPN y Calderón “trabajaban” para el crimen, dicen diputados del PT

La detención en Estados Unidos, del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), muestra el grado de corrupción que privó en los anteriores dos gobiernos federales, que estaban al servicio de la delincuencia organizada. “Trabajaban para ellos”, sentenció el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval.

Por su parte, la diputada federal del Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, hizo énfasis en lo preocupante de las decisiones del Presidente de la República, de seguir entregando el mando en áreas y tareas civiles a las Fuerzas Armadas.

Ello, pese a situaciones como la que se revela con la captura del general Salvador Cienfuegos, acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero del crimen organizado, alertó la congresista.

En primera instancia, el coordinador petista en San Lázaro subrayó que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, representaron la cúspide de la corrupción del modelo neoliberalista.

“Se demuestra el nivel y el grado de descomposición que llevó el modelo neoliberal en 36 años y tuvo su coronación en la cúspide, con el gobierno de Peña Nieto, donde todo fue corrupción. No hay duda de eso, esta detención del general Cienfuegos en EU no termina más que confirmar que desde el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña Nieto, tenían vínculos con la delincuencia organizada, trabajaban para ellos”, afirmó.

El diputado Sandoval Flores señaló que por sucesos como el que involucra al exsecretario de la Defensa, se hace necesario concretar la transformación de fondo de la mano con la sociedad organizada.

El cambio sería más fácil con una “revolución armada”, dijo, pero el Gobierno Federal ha optado por la vía política y del convencimiento a la ciudadanía.

Se pronunció a favor de que la ciudadanía observe con mayor detenimiento a los integrantes de partidos políticos porque en política, son los hechos y no los discursos, los que revelan quiénes son en realidad las personas.

“Cosa más grave lo que ha ocurrido en este país, por eso necesitamos rehacer la Patria, hacer una nueva transformación de fondo, y solo con la sociedad organizada y participando, podremos vencer todos los frenos que nos ponen, todas las dificultades que nos ponen. No es fácil, si fuera una revolución armada, sería más fácil, pero esta es pacífica, es con el convencimiento”, declaró.

En tanto, la diputada Tagle Martínez, señaló que el anuncio del gobierno norteamericano y que fue confirmado por el canciller Marcelo Ebrard, pone en duda la condición “incorruptible” de las Fuerzas Armadas que el Ejecutivo Federal defiende y pregona.

“Aún después de lo ocurrido con Cienfuegos @lopezobrador_ insiste en darles aduanas a

@SEDENAmx y @SEMAR_mx Me preocupa lo qué hay detrás: acuerdo, amago, lealtad…porque confianza por ser incorruptibles no podría ser el argumento #SeguridadSinGuerra #CivilizarNoMilitarizar”, escribió la legisladora en su cuenta en Twitter, @MarthaTagle.

“@lopezobrador_ las fuerzas armadas no son impolutas, están hechas p/la guerra, masacran y matan extrajudicialmente, no importa quien sea la cabeza. Militarizar no es la vía. En @senadomexicano @RicardoMonrealA están a tiempo de NO aprobar reforma para darle más poder a @SEMAR_mx”, abundó.

“Los altos mandos de las FFAA no son incorruptibles. Ojalá lo entienda este gobierno”, agregó, al replicar la información periodística que dio cuenta desde la noche de este jueves 15 de octubre, de la detención del general Cienfuegos Zepeda, cuando llegaba al aeropuerto de Los Ángeles, acompañado por su familia.