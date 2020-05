Gobierno y Covid-19 “matan” ocho empleos por minuto, acusa PRD

Escucha la nota:



La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados acusó que el Gobierno Federal y el coronavirus están “matando” ocho empleos por minuto.

La diputada Mónica Almeida recordó que la pérdida de empleos anunciada por las autoridades federales es de 707 mil 55 plazas, desde el 18 de marzo y hasta el 28 de abril, lo que abona a la pérdida histórica de empleos, la cual inició antes de la llegada del COVID-19 a México.

La legisladora subrayó que los 192 mil 094 empleos creados en enero y marzo del 2020 se perdieron, junto con otros 514 mil empleos en los primeros cuatro meses del presente año.

Dicha tendencia negativa se generó antes de la pandemia por coronavirus, insistió, al recordar que en meses previos ya se había registrado una pérdida “histórica” de plazas formales registradas ante el IMSS.

Lo anterior, tras recordar que en 2019, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo aumentó 3.7 por ciento, correspondiente a 2.1 millones de puestos menos.

Si a las cifras de la pérdida de empleos formales se suman las de la informalidad, estimadas en 250 mil en lo que va de la pandemia, el país habría perdido más de 805 mil puestos hasta abril pasado.

Agregó que entre marzo y abril, el número de patrones registrados ante el IMSS bajó en cuatro mil 285, equivalentes a 70 al día.

Por lo anterior, advirtió, la apuesta del Ejecutivo Federal de promover el empleo a través de los llamados “programas del bienestar” no solo es insuficiente, sino que no darán los resultados que pretende la administración federal.

“Será una pérdida de recursos, pues los programas del bienestar representan una aspirina para un enfermo en etapa terminal, además de que los micro créditos con un monto único es una medida simplista y que la sociedad ha optado por no tomarlos, ya que la cantidad de 25 mil pesos para algunos negocios no les permite subsistir ni siquiera una semana, no existe un esquema escalonado que permita que estos créditos incidan de manera positiva en la reactivación económica”, alertó.

La diputada Almeida López señaló que el país requiere una nueva política fiscal, de atracción de inversiones y reactivación económica distinta a la que se está aplicando.

“Nuestro Gobierno está apostando más a lo mismo, a lo que trajo malos resultados, recesión económica y desempleo, se requieren cambios reales y el Presidente debe escuchar las voces de quienes están padeciendo la pandemia”, finalizó.