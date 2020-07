Gobierno sí da certeza a inversiones, responde Delgado

Escucha la nota:



Las críticas contra el Gobierno Federal por no dar certidumbre ni señales positivas a la inversión son injustificadas, planteó el líder parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

¡Las y los @legisladores_4t no hemos fallado! Hemos cumplido con el Pueblo de México.

Aprobamos las reformas necesarias para la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá con el que habrá más empleos y mejor remunerados.#TMECParaTodos pic.twitter.com/9KS5XykdiU — Mario Delgado (@mario_delgado) July 7, 2020

La muestra de que ese está “cumpliendo” al pueblo, apuntó el legislador federal, es la puesta en marcha del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, que generará ventajas económicas para el país.

En redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, destacó la aprobación de reformas y leyes secundarias para complementar el marco legal del acuerdo comercial.

Delgado Carrillo acompañó al mensaje escrito, un video musicalizado en el cual afirmó que el T-MEC refrendará el atractivo del bloque comercial de América del Norte, el cual recordó, es el tercero a nivel mundial.

“Nos critican mucho al gobierno de la cuarta transformación, que no genera, que no generamos condiciones para la inversión, que no damos señales positivas para la inversión. Imagínense ustedes que el gobierno mexicano lo que está haciendo es cerrando un acuerdo comercial donde somos el país más atractivo en el bloque de América del Norte, que es el tercer bloque comercial más grande del mundo. Ahora el acuerdo tendrá que servir para generar más empleos y para que éstos estén mejor remunerados”, argumentó.

Agregó que el Tratado del cual están y estarán hablando en la ciudad de Washington el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo norteamericano, Donald Trump, permitirá que los salarios de los trabajadores mexicanos mejoren, y en consecuencia su poder adquisitivo, la economía de sus familias y en suma, la economía interna.