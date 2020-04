Gobierno prohíbe incinerar cuerpos no reclamados fallecidos por Covid-19

Escucha la nota:



El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que el acuerdo de las secretarías de Gobernación y Salud que prohíbe la incineración de personas que fallecieron por Covid-19 solo aplicará a cuerpos no identificados y a los no reclamados, en los demás casos aplicará la Guía de Manejo de Cadáveres que establece que “la disposición final de los cuerpos será lo más pronto posible, preferiblemente mediante cremación; de no ser posible, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda”.

En conferencia de prensa, explicó que el acuerdo de las secretarías obedece a respetar la Ley General de Víctimas.

Sobre las críticas que ha recibido de parte de los gobernadores panistas de Michoacán y de Baja California, señaló que deben continuar con la colaboración y coordinación de enfrentar la pandemia juntos.

También, reiteró el exhorto a la población para que se queden en su casa y estar conscientes que entre más tiempo pasen en sus hogares más rápido saldremos de la epidemia de Covid-19, de lo contrario se tendrá una saturación de los servicios médicos, un periodo más largo de aislamiento y con ello más consecuencias económicas.

Señaló que aquellos gobiernos que han emitido sanciones a los portadores de Covid-19 que no respetan el aislamiento se basan en la Ley General de Salud, “porque podría existir la configuración de un delito”, pero es una decisión de cada autoridad local.

Por último, señaló que será hasta el 17 de mayo cuando analicen que municipios no tienen casos de coronavirus para que puedan levantar el periodo de aislamiento.