Gobierno federal revisó el Plan de Apoyo a Guerrero, bajo la gubernatura de Evelyn Salgado

El presidente Andrés Manuel López Obrador notificó que nombramientos en materia de Seguridad en el estado, incluso en el puerto de Acapulco fueron consultados con el gabinete de Seguridad federal; “esto ayuda mucho porque los crímenes se solapan y se promueven por la complicidad, por la asociación delictuosa que se da desde los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados”, tal como se verificó en el caso Ayotzinapa.

El mandatario mexicano insistió en que habrá una recompensa a quienes brinden información, sobre los normalistas desaparecidos, “porque nos interesa conocer toda la verdad y atender este problema porque es una herida abierta que tenemos todos los mexicanos”.

En esa línea el Jefe del gobierno federal subrayó que van a continuar los programas sociales para que “no enganchen a los jóvenes que no los jalen, que les quitemos ese semillero, ese ejérciro de reserva.

Ante recientes denuncias de matrimonio infantil, venta de niñas y violaciones sexuales bajo el escudo de los llamados “usos y costumbres” en Cochoapa El Grande, el presidente López Obrador manifestó que “ahora que fuimos a la montaña, unas periodistas —por toda la campaña de quienes no conocen a las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos— la pregunta que me hacían ‘¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas’. No, no vengo a ver eso.

Eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla, ¿qué? ¿acaso la prostitución está nada más con los pobres?, reclamó.

El titular del gobierno federal consideró que “hay toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas; en la montaña hay muchos valores, una gran reserva de valores en el México profundo para regenerar la vida pública, es el ‘México profundo’”, parafraseó a Guillermo Bonfil Batalla.

Un reto internet y telefonía celular en todo el país

Al insistir en que representa “un desafío” el despliegue del internet y la telefonía celular por todo el país, principalmente a las zonas más alejadas, el presidente de la República insistió en que lo que resta de su gestión “tenemos que resolver el problema de la comunicación.

Es evidente que no hay comunicación por telefonía móvil y menos de internet en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas; en casi todo el país, seguimos sin avanzar, el 80% del territorio nacional no tiene comunicación por internet, ni posibilidad de comunicación con telefonía celular, eso lo tenemos que resolver, si es complejo tecnológicamente, pero Frases de Gran importancia avances trascendencia el comunicarse a México con internet todo el territorio nacional pero esta es una asignatura pendiente”.

López Obrador dijo que no se ha avanzado y “no es por falta de presupuesto y mucho menos por falta de voluntad política, es que hemos tenido dificultad tecnológica… han engañado a la gente… con mucha propaganda sobre el avance tecnológico, pero en los hechos es muy poco… en los hechos no hay tecnología suficientes, tenemos que seguir resolviéndolo con la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, con antenas con satélites, ¡como sea!, hay que cumplir para que en todos los pueblos de Guerrero y del país que pueda hablar por teléfono por internet por telefonía móvil. Yo creo que fue una muestra de honestidad la de Carlos Slim, porque tenía un comercial que decía ‘todo México es territorio Telcel’ y le dije ‘Carlos, eso no es cierto, no puede uno hablar por teléfono en los pueblos… y él dio la orden de que quitaran el comercial cuando menos en eso hay que reconocer de que actuó con honestidad, pero necesitamos tener la comunicación, es muy importante”, agregó.

Finalmente el presidente de México dijo que el de Guerrero, es un pueblo “bueno, trabajador, luchador, inteligente de Guerrero que eligió a una muy buena, extraordinaria gobernadora, Evelyn Salgado”.

Evelyn Salgado Pineda indicó que se pondrá en marcha un plan de austeridad

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda indicó que se pondrá en marcha un plan de austeridad; en principio, la gubernatura pondrá a la venta sus inmuebles en Acapulco y en Polanco, Ciudad de México; se consultara al Congreso local que lo recaudado se destine a unidades de diálisis y hemodiálisis.

Salgado también anunció que habrá una reducción del número de altos funcionarios sin afectar a la base trabajadora y que no se renovará el contrato de 114 vehículos blindados que tenía un costo de 30 millones de pesos.

Finalmente, Salgado Pineda indicó que en el medrado se replicará la estrategia de seguridad federal para atender las causas que originan la violencia y que los jóvenes “que tengan un libro y no un arma”.

Dentro del Plan de Apoyo a Guerrero, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dijo que se reforzará la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional; se dará atención prioritaria a Acapulco y confió que Chilpancingo saldrá de la lista de los 50 municipios con mayor incidencia delictiva.

Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, afirmó que se apoyará a damnificados cuyos departamentos fueron afectados por el sismo del 7 de septiembre pasado.

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que se impulsará la promoción de Guerrero en el exterior en coordinación con la Secretaría de Economía; en esa línea, Miguel Torruco, secretario de Turismo, anunció que a partir del próximo 2021 se realizará el encuentro internacional “Down Hil Taxco” con 12 naciones invitadas antes unos 45 mil espectadores y se celebrará el Tianguis de Acapulco.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, adelantó que de van a rehabilitar 150 centros de Salud, llegarán seis millones de medicamentos, se contratas a mil 940 médicos y enfermeras y se contará con 53 unidades móviles para dar servicio médico en localidades marginadas.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que el Tianguis del Bienestar ya está desplegado en la montaña guerrerense y Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, afirmó que se trabajará en coordinación con Conapo para la prevención del embarazo adolescente y se rehabilitarán inmuebles históricos dañados por sismos.