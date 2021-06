Gobierno está por la diversidad y el respeto a todos: AMLO

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno está por la diversidad y el respeto a todos en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT.

“Debemos garantizar las libertades plenas, amplias, de todas las personas; estamos por el respeto a la diversidad, no sólo por la tolerancia, que es como una especie de concesión. El respeto a los derechos de todos es fundamental en una sociedad democrática, y nosotros vamos a seguir de esa forma, respetando a todos”, dijo en su conferencia matutina.

“En el gobierno que represento no se permite el clasicismo, el racismo ni la discriminación, no somos iguales a los conservadores, nosotros estamos a favor de las libertades”, subrayó López Obrador.

Por cierto, en su mensaje matutino desde Palacio Nacional, el presidente de México también expresó su repudio sobre los señalamientos “racistas” para promover los servicios financieros de una compañía en un comercial en el que el actor Arath de la Torre dice “¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo con MoneyMan?… Que ambos te generan cero interés”.

“Por eso vamos a formar una clase media fraterna, humana, que saquemos de pobres a millones de mexicanos, pero que se formen con principios humanistas, que no se formen con clasicismo, que no se vuelvan ladinos, sabihondos, de esos que dan la espalda a los que sufren y que nada más les importa tu situación personal y no voltean a ver a los demás, no le da la mano el que se quedó atrás para que se empareje, no es estar en contra de la clase media”, agregó López Obrador.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo Mexicano reiteró sus críticas a Mario Di Costanzo y al ex presidente Felipe Calderón quienes ha recorrido al dicho: “no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre” y las declaraciones del presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien parodió a un líder indígena.