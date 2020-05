Gobierno de México pide no relajar medidas sanitarias

Escucha la nota:



Al exhortar a no relajar las medidas de higiene y distanciamiento frente al pico más alto en la curva de contagios por Coronavirus en algunas zonas del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “es cierto de qué estamos a punto de tener menos casos, sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, el Valle de México, Sinaloa, Baja California, también en algunos otros estados, pero en estos días tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina no confiarnos”.

López Obrador alertó que en las proyecciones “de los técnicos, los científicos, matemáticos”, estamos “arriba y que en unos días, cuando mucho a mediados de la semana próxima empieza un descenso en los sitios de más afectación, pero sí en estos días volvemos a la movilidad de antes, o empezamos a relajar la disciplina, pues puede fallar el pronóstico”.

El primer mandatario mexicano remarcó que estas proyecciones dependen de la movilidad; “ya falta poco… que nos ayuden, ya han pasado muchos días y ya se está viendo la luz al final del túnel para regresar a la nueva normalidad”, confió.