Gobierno de Israel apoyará para la extradición de Tomás Zerón por caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que obtuvo la colaboración del gobierno de Israel para buscar extraditar a México a Tomás Zerón de Lucio ex director de la Agencia de Investigación Criminal por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa.

En septiembre pasado López Obrador envió una carta al gobierno israelí dirigida a Naftali Bennet, primer ministro de aquel país en la que le solicita su intervención para que el ex funcionario enfrente en México las acusaciones en su contra por violación a los derechos humanos en el proceso de investigación en el caso de los 43 normalistas.

“Le pedí que ellos no podían, por la historia del pueblo de Israel, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, indicó.