Gobierno de AMLO cae tres lugares en capacidad para combatir corrupción

El gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador descendió tres lugares en su capacidad para combatir la corrupción en México, destacó el índice de la Organización Americas Society/Council of the Americas” publicado este lunes.

El “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021”, que busca medir la capacidad de los países para prevenir, investigar y castigar la corrupción este flagelo, asignó a México la calificación de 4.25 sobre 10 al evaluar los resultados de las acciones gubernamentales contra la corrupción.

El año pasado, México se encontraba en el octavo lugar de la lista de los 15 países son evaluados, mientras que en este 2021 cayó a la posición 11, colocándose por debajo de República Dominicana, Panamá, Ecuador, Colombia y Brasil, mientras que el último lugar lo obtuvo Venezuela con una puntuación de 1.40, en contraste al primer lugar de Uruguay con 7.80 de calificación.

“En el último año, AMLO ha continuado con la retórica anticorrupción con la que hizo campaña en 2018, incluso declaró este año que “ya no hay corrupción” en México. Sin embargo, siguen sin resolverse destacados casos de corrupción, como el del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, al tiempo que han surgido acusaciones de corrupción que implican a políticos, incluidos miembros del partido Morena, al que pertenece”, expone el texto.

México descendió un 8 por ciento en la categoría de capacidad legal, donde ahora está situado solo por delante de Venezuela y Bolivia, 13 por ciento en la variable que evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción como el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que no se ha puesto en marcha, e incluso ha sufrido importantes recortes presupuestarios como parte de las medidas de austeridad.

