Gobierno de AMLO brinda protección a Víctor Toledo, tras irrupción en su casa

Ante las versiones de que fueron arrojados polvos en el jardín de la casa en Morelia, Michoacán de Víctor Manuel Toledo, ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al ahora académico de la UNAM “fueron a tirarle al patio de su casa, químicos y lo protegimos; es muy incómodo para él que no está acostumbrado a tener protección, pero consideramos que era necesario darle protección”.

“Hay intereses creados, hay gente que está inconforme, molesta, que no le gusta lo que hacemos, tienen todo su derecho a expresarse lo que no debe hacerse es recurrir a la violencia, amenazar a nadie, esas cosas no corresponden a una sociedad responsable, madura, pero se dan casos… los cambios provocan reacción”, agregó López Obrador.

Con el resto de sus colaboradores, “no ha habido problemas mayores”… Sólo es el único caso, bueno, las otras amenazas como cuando el atentado al Jefe de la policía de la Ciudad de México y ya. Creo que hay una investigación, pero no pasó afortunadamente a mayores”, refirió en el caso del amago a algunos funcionarios federales, en el marco del ataque al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el 26 de junio, posiblemente perpetrado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).