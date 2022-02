Gobierno creará una empresa paraestatal para la explotación del litio, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa pública para la explotación del litio y aclaró que la compañía china Ganfeng Lithium no podrá explotar el yacimiento de este mineral en una mina de Bacanora, Sonora.

El mandatario adelantó que se investigaría la autorización otorgada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a este empresa extranjera.

Ante la pregunta sobre qué va a pasar con las concesiones ya otorgadas, como es el caso de esta, López Obrador dijo que las ya otorgadas no son para la explotación de litio.

“Cuando se entregaron esas concesiones no era el litio, era para la explotación de minerales y el litio es otra cosa, es un mineral estratégico y es de la nación, no es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre; es otra cosa. Tiene que ver más como un recurso de la nación estratégico, es como el petróleo”, enfatizó López Obrador.

Puntualizó que el litio lo va a explotar la nación, “no es ni siquiera del gobierno o del Estado, el litio es del pueblo y de la nación mexicana”.

“No es nada más de que se tiene una concesión de minería, de repente se hace una operación en el extranjero y ya el Litio mexicano, ya pasa formar parte de los inventarios de una empresa o de un gobierno extranjero”, agregó el presidente.

Destacó que la concesión para el litio es especial y ya se decidió que el litio va hacer explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos.

“Si amerita hasta una investigación a quiénes dieron permiso, esa autorización, por eso mi inconformidad de siempre de todos estos supuestos organismos autónomos porque fue un andamiaje que crearon para nulificar al gobierno… este es un ejemplo de como en sigilo llevan a cabo esta operación y comprometen el Litio nuestro”, reclamó el presidente de la República.