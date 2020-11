Gobernadores piden parar recorte en 2021 y crear fondo compensatorio

Escucha la nota:



Los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles; Coahuila, Miguel Riquelme; y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entregaron a líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados, la propuesta de la Alianza Federalista para 2021, ante la previsión de recortes al presupuesto a entidades.

Después de reunirse en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los mandatarios estatales refrendaron la petición de mantener el año siguiente, un presupuesto similar al avalado para este 2020.

*Información relacionada: Tamaulipas, el estado más afectado por la falta de agua

En caso contrario, plantearon la creación de un fondo de compensación por más de 182 mil millones 937 mil pesos, a partir de recursos que el Ejecutivo Federal prevé destinar a proyectos que no son prioritarios para atender las necesidades del país, como el Tren Maya.

“Qué pedimos nosotros, les propusimos a los diputados, por ejemplo, trae presupuestado el proyecto 90 mil millones de pesos para valores gubernamentales, compra venta de papel o bonos, eso está presupuestado, no es un tema comprometido, no es para pagar deuda, no es para gastos esenciales. Pedimos también que se haga algún ajuste a los programas gubernamentales, de los programas centrales que tiene el Gobierno Federal, bien podría hacerse un ajuste, hablamos del Tren Maya, hablamos de Dos Bocas, hablamos del Aeropuerto”, apuntó el gobernador Aureoles Conejo.

Cuestionados respecto a la postura asumida por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que amagó con dejar el pacto federalista, si el Ejecutivo Federal insiste en aplicar el recorte de 9 por ciento a los estados, programado para el presupuesto 2021, los mandatarios aliancistas señalaron que esa es una opción.

“Siempre hay opciones, definitivamente que estamos buscando llegar a acuerdos, el acuerdo que establece la misma Ley de Coordinación Fiscal, son los congresos locales los que pueden determinar en un momento dado, si se sale o no del pacto fiscal, y es una alternativa, y habemos estados en el país que tenemos las capacidades para hacer la recaudación correspondiente y regresarnos a los tiempos previos a que se creara la Ley de Coordinación Fiscal”, añadió el gobernador García Cabeza de Vaca.

El gobernador Aureoles Conejo recalcó que la disminución al gasto federalizado para 2021 es de 115 mil millones de pesos.

Subrayó que la reducción al paquete económico del 2021, con respecto al presente ejercicio fiscal, es de 0.3 por ciento y la reducción a estados debería ser proporcional y no dispararse hasta el 9 por ciento.

El documento presentado a la Junta de Coordinación Política, plantea que las transferencias presupuestales a entidades por concepto de convenios, sean de 60 mil 715 millones de pesos.

El incremento presupuestal para convenios, Fondo Regional Metropolitano, y Fondo de Accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad, del Ramo 23, debería ser de 16 mil 772 millones de pesos.

Demandaron incrementar el presupuesto a proyectos de inversión federalizables de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por nueve mil millones de pesos.

Las transferencias presupuestarias sumarían 86 mil 500 millones de pesos, y si se crea el Fondo Compensatorio, por 96 mil 391 millones de pesos, la bolsa global de recursos a otorgar a los estados, llegaría a los 182 mil 937 millones de pesos referidos, agrega el texto.

Apunta que las fuentes de ingresos para crear la bolsa compensatoria, pueden ser los ramos de Deuda Pública y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, ADEFAS.

Plantea que de los programas prioritarios del Ejecutivo, se podrían obtener 22 mil 309 millones de pesos.

Del programa de Valores Gubernamentales del ramo de Deuda Pública, podrían tomarse 93 mil millones de pesos; del ramo de ADEFAS, seis mil 842 millones de pesos.

Plantearon recortar 30 por ciento a los 36 mil millones de pesos destinados por el Ejecutivo al Tren Maya. Dicha obra quedaría con 25 mil 400 millones de pesos, y los 10 mil 886 millones de pesos restantes, se sumarían al Fondo Compensatorio.

Al Aeropuerto de Santa Lucía, al que se prevé asignar 21 mil 314 millones de pesos, se le puede reducir el 20 por ciento, equivalente a cuatro mil 262 millones. El proyecto quedaría con 17 mil millones de pesos.

Al Tren Interurbano México-Toluca, que contaría con un presupuesto de siete mil millones, se propone reducirle el 20 por ciento, equivalente a mil 400 millones de pesos, para que finalmente cuente con cinco mil 600 millones de pesos.

Al Espacio Cultural de Los Pinos y el Bosque de Chapultepec, que en 2021 contará con tres mil 500 millones de pesos, se le restaría el 20 por ciento, 701 millones de pesos, por lo que finalmente tendría un presupuesto de dos mil 806 millones de pesos.

La Refinería de Dos Bocas, que tiene un presupuesto de 45 mil millones de pesos, se le debería restar el 5.6 por ciento, para que cuente con 42 mil 500 millones en 2021. Los dos mil 500 millones de pesos restantes, se destinarían al Fondo Compensatorio, plantearon los gobernadores de la Alianza.

Al Parque Ecológico Lago de Texcoco, que tiene asignación prevista por mil 400 millones de pesos, una reducción del 20 por ciento, equivalente a 280 millones, dejaría a la obra con un presupuesto de mil 120 millones de pesos.

Al Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, al que el Ejecutivo prevé darle tres mil 509 millones de pesos, con un recorte de 6.2 por ciento, equivalente a 218 millones de pesos, la obra tendría recursos por tres mil 290 millones de pesos.

Al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, al que se prevé asignar 10 mil 176 millones de pesos, se le restaría el 20 por ciento, equivalente a dos mil millones de pesos, por lo que su presupuesto en 2021 quedaría en poco más de 8 mil 100 millones de pesos.