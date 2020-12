Gobernabilidad avanza en México: Segob

En un mensaje con motivo de Año Nuevo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirma que la gobernabilidad “avanza” en México.

La secretaria Sánchez Cordero, aseguró que en dos años que lleva la actual administración se han desterrado las antiguas formas de hacer política, y pese a las condiciones inéditas por la pandemia de COVID-19.

Enfatizó la funcionaria federal que en el pasado muchos actores políticos se “empecinaron en hacer de la presión, la fuerza, el chantaje, la manera de dirigir la gobernabilidad, perdimos de vista valores como, no robar, no mentir y no traicionar”.

Apuntó que el 2020 puso pruebas “muy grandes, retos enormes que hemos enfrentado y vamos superando como humanidad, el espíritu humano, el avance científico y tecnológico, y nuestro sentido de comunidad son hoy más importantes que nunca”.

Hoy, finalizó la titular de Gobernación “vivimos un reto de enormes dimensiones, pero aún se tendrán que enfrentar otros tan diversos como difíciles que pondrán a prueba la solidaridad, unión y determinación de las y los mexicanos para salir adelante, pero sobre todo la capacidad de tener esperanza”.

“A la distancia, reciban un fuerte abrazo, para ustedes, para sus familias y que el primer acto de amor en estas épocas sea la prevención y el cuidado, que haya armonía y paz en sus hogares, se los deseo de todo corazón. Felices fiestas y prometedor Año Nuevo”, concluyó.