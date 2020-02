Gladys Giovana, incomunicada en la cárcel, advierte su madre

Escucha la nota:



Gladys Giovana, acusada del secuestro y muerte de la niña Fátima Cecilia, no ha tenido oportunidad de estrechar comunicación con sus familiares, desde el jueves pasado cuando fue detenida en el estado de México, a pesar de ser un derecho humano, más allá del que le asiste la ley.

La madre de la acusada, Marcelina Hernández, acudió este lunes al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, así como al Reclusorio Oriente y a los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia en la Colonia de los Doctores y en ninguno le dieron razón de su hija.

Entrevistada al salir de los Juzgados de oralidad, donde tampoco hubo respuesta positiva a su petición, sostuvo que la autoridad judicial también ha fallado, ya que es una flagrante violación a los derechos humanos de la procesada.

“Yo siento que han fallado, están fallando en este caso, porque no se me ha dado lo que es el derecho de ver a mi hija, no se ha comunicado conmigo y aquí ya está ella prácticamente más que nada es el momento en que yo no he podido verla, la tienen incomunicada, están violando sus derechos, mucha anomalía hay aquí ahorita”, afirmó.

En compañía de la abogada Angélica Urbina, mencionó que su intención es saber cómo se encuentra su hija, así como su estado de salud y su seguridad dentro del Penal de Santa Martha, ya que en redes sociales se ha mencionado que incluso podría ser víctima de un atentado.

Precisó que al solicitar información a las instancias judiciales, éstas respondieron que si la procesada no ha hecho contacto vía telefónica con sus familiares es porque ella no lo desea, ya que a nadie se le coarta ese derecho.

La litigante mencionó que si bien renunció a la defensa de Gladis Giovana, apoyará a la familia en los trámites legales de asesoría y en el procedimiento para lograr que un juez le otorgue a Marcelina Hernández la custodia de sus tres nietos menores de edad.

“Hay que ir al DIF para hacer el trámite burocrático como lo estipula la ley y tengo entendido que en la primera audiencia que se llevó a cabo, el juez determinó que quien se tenía que quedar con los menores hijos es con la familia de él, es válido, pero también nosotros podemos iniciar un protocolo en el cual la señora está solicitando la guardia y custofdia de los menores y que se tendrá que determinar por medio de unas periciales para saber quiénes son los que están aptos para tener a los niños”, puntualizó.

Destacó que momentáneamente los tres niños hijos de Gladys Giovana se encuentran con la abuela paterna, lo cual consideró que no es pertinente y por ello, recurrirán al poder judicial para obtener legalmente la custodia de los pequeños.

