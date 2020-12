Giras presidenciales de 2021 sólo donde la Ley Electoral lo permita

Escucha la nota:



Durante el 2021, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, limitará sus giras de trabajo solo a los estados en donde la ley electoral se lo permita y pidió a sus opositores “que no se preocupen, no hacemos fraudes ni nos hemos robado elecciones”.

Cuestionado sobre la postura del PAN, respeto a pedir al INE que se le vigile y evite que favorezca a Morena en el proceso electoral del próximo año, el mandatario dijo que desde el gobierno federal no se solaparán los delitos electorales que actualmente son catalogados como graves y sin derecho a fianza.

Incluso convocó al pueblo a que ayuden denunciando fraudes, “no nos vamos a hacer de la vista gorda porque no somos alcahuetes ni tapaderas”.

Finalmente hizo un llamado para que en los procesos electorales no se utilice presupuesto público de ninguno de los tres ordenes de gobierno, “que no se repartan despensas, frijol con gorgojo como lo hacían, que no se rellenen las urnas como era costumbre, que no se falsifiquen las actas, que no voten los finados, que no acarreen, que el ciudadano vaya por su propia voluntad, en fin: que no haya fraudes”.