Género otorga jerarquía y oportunidades a los hombres: CIDE

El género otorga jerarquía y oportunidades a los hombres en las escuelas y el ámbito laboral, reconoció Ana Razo profesora investigadora del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (PIPE–CIDE).

Durante su participación en la mesa de diálogo “Violencia de género en escuelas y hogares”, organizado por Mexicanos Primero, subrayó la necesidad de reconocer que existe un problema y advirtió que la pandemia va a hacer más evidentes las desigualdades entre hombres y mujeres.

Gabriela Anza, investigadora de Mexicanos Primero, recordó que la Encuesta Nacional de Discriminación del 2017 (Enadis 2017) realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), indica que 8 de cada 10 hombres forman parte de la población económicamente activa, mientras que solo cuatro de cada 10 mujeres forma parte de este grupo y el 95% de quienes realizan labores en el hogar son mujeres.

También la encuesta muestra que al rededor de 5.4 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad que no estudian no tienen un trabajo remunerado, el 91% son mujeres y solo el 9% son hombres y este dato no considera a quienes señalaron que no quieren trabajar

De acuerdo a datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: En primaria solo el 36% de los docentes son varones, mientras que el 55% cubren puestos directivos y el 61% son supervisores. Entre más alto el puesto menor participación de mujeres, mientras que de 42 titulares de la SEP solo una mujer ha encabezado esta Secretaría.

Al respecto, Ana Razo destacó la necesidad de revisar los roles de género desde los libros de texto, revisar los reglamentos de las escuelas que en su mayoría son limitantes para las mujeres, entre otras propuestas para lograr avanzar en equidad.