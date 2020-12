Gatell llama a medios advertir que Covid provoca ‘muerte tormentosa’

Escucha la nota:



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, justificó que la gente está saliendo a la calle “porque esta desgastada y cansada”, por lo que es imposible forzar el confinamiento, de ahí que pidió a medios de comunicación que en sus primeras planas adviertan a los ciudadanos que la enfermedad por Covid-19 puede causar una “muerte tormentosa”.

En conferencia de prensa, solicitó a la prensa “que haga mensajes eficientes y en vez de los cintillos donde se pone la suma de casos pongan recomendaciones de salud pública” como el uso correcto de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y si tienen síntomas acudir a valoración médica.

“A que todos y todas identifiquemos que la epidemia no se ha acabado, que es real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte… Si nos concentramos en ese mensaje consistentemente en vez de estarnos distrayendo con rencillas, ataques, distorsiones, infodemia, podemos tener una mejor penetración en la sociedad, pero si la sociedad lo que ve son primeras planas donde se desvía la atención”.

López-Gatell advirtió que “no es posible”que la Alianza Federalista de Gobernadores busque por sus propios medios a proveedores de las vacunas contra Covid 19, porque se requiere de “mecanismos federales” para adquirirla y es potestad única de la Secretaría de Salud su adquisición.

“No, no, no es definitivamente posible… Hay casi toda clase de elementos, desde la ética, yo diría desde el sentido común, y la ley que hacen ver que tener compras fragmentadas pues no lleva a buen puerto para los ciudadanos del mundo, incluido el país, o estados de cada entidad federativa, entonces no, no es posible”

El subsecretario de Salud reconoció que en la reunión que sostuvieron con gobernadores no acudieron cerca del 35 por ciento de ellos y “quizá se deba a que no están entendiendo” que estamos en una pandemia o a que son “tiempos políticos donde pretendan demostrar su capacidad de liderazgo”.

Además, señaló que este viernes a medio día la Cofepris analizará si otorga a la vacuna contra Covid de Pfizer el uso de emergencia en el país, como ya ocurrió en Reino Unido, Baréin, Canadá, y Estados Unidos, e indicó que todas las inmunizaciones experimentales que están en proceso de estar listas “han demostrado seguridad y eficacia”, por lo que serían equivalentes.

Dijo que las personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas serán llamadas en las primeras fases de la aplicación de la vacuna contra Covid, a la par de su vulnerabilidad social.